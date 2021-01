Sin quitanieves, pero con escobón y trineo

Filomena se ha dejado ver en la capital con una fina capa de nieve y temperaturas heladoras, pero tampoco se ha olvidado de visitar los pueblos de la provincia y dejar estampas completamente blancas. Con mayor o menor intensidad, pocas zonas se han quedado sin sentir los efectos de la borrasca. Sin embargo, no a todos los lugares llegan las máquinas quitanieves y por ello a los vecinos de los pequeños municipios les ha tocado sacar la pala o la escoba para poder despejar el acceso a sus casas. Otros, en cambio, disfrutaban de las cuestas para deslizarse con sus trineos, lanzarse alguna que otra bola o caminar con unas vistas preciosas y mucho cuidado para evitar resbalar.

Jesús, Juanjo y Victorina retiraban ayer por la mañana con un escobón la gran cantidad de nieve que se había acumulado en la entrada a sus casas, en La Molina de Ubierna. No están muy acostumbrados a ver estas escenas, ya que lo habitual es que durante el invierno no estén en el pueblo. Pero desde que arrancó la pandemia en el mes de marzo se trasladaron allí y han preferido no regresar a la ciudad. «Un tractor ha pasado un par de veces o tres, antes de eso no se podía acceder», reconocían. Tampoco nevó demasiado, pero al hacerlo de continuo y no pasar nadie en todo el día complicó el paso.

Para acceder a la mayoría de pequeñas localidades resultaba en muchos casos una misión imposible. Por allí no llegan las máquinas quitanieves y en muchos casos la única solución para poder llegar hasta el destino era que algún vecino contase con un tractor. Las principales vías de la ciudad se encontraban prácticamente limpias, y aunque alguna presentaba alguna dificultad nada tenía que ver con la realidad con la que se veía en algunos pueblos. La CL-629 se encontraba en buenas condiciones, hasta el puerto de La Mazorra, que durante buena parte del día permaneció cortado. Sin embargo, acceder a los municipios de la zona resultaba bastante complicado puesto que los accesos contaban con varios centímetros de espesor y en aquellos donde se había limpiado el hielo seguía resultando peligroso.

Sin quitanieves, pero con escobón y trineo - Foto: Patricia González

En Cobos la nieve tenía una altura más alta que en la capital y, al permanecer intacta, el paisaje lucía espectacular. Allí se encontraba Manolo paseando con sus perros, que explicaba que sí se había limpiado la zona un poco para poder pasar tranquilamente. Sus vecinas explicaban que habían ido el fin de semana y tenían dudas de si en el regreso a la ciudad por la tarde iban a tener alguna dificultad.

Ya en Cernégula, varios niños aprovechaban para tirarse por las resbaladizas cuestas tratando de ser los más rápidos en llegar a la meta. Raquel y Sergio habían ido con sus hijos, Gonzalo y Diego, desde Burgos hasta la localidad para aprovechar la jornada con los trineos, aunque comentaban que ni siquiera habían perdido el tiempo entrando a casa. Otros, como los jóvenes Fernando y Sandra, limpiaban con la pala el acceso a su hogar, aunque su tío ya había despejado los alrededores un rato antes. En el pueblo había algunas partes con acumulaciones importantes. El frío también se dejaba notar y muestra de ello es que La Charca de las Brujas se encontraba completamente congelada.

No se espera más nieve en la provincia, de momento, pero una vez más quedó demostrado que la vida en los pueblos puede ser maravillosa incluso con frío y nieve. Y así lo transmitían quienes allí viven, encantados con paisajes de postal, aunque algunas carreteras y caminos estuviesen intransitables.