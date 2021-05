Las reservas de viajes estivales ya llegan a las agencias

«No es la luz al final del túnel, pero sí un pequeño rayo de sol después de la penumbra que hemos vivido durante más de un año y medio». Con estas palabras describe Gema Alonso, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios de Agencias de Viajes de Burgos (Abeav), la situación que vive el sector desde que decayera el estado de alarma el pasado 9 de mayo. Las dudas siguen existiendo, pero el fin de las restricciones de movilidad ha animado a los clientes, que comienzan a realizar reservas para los meses de verano, aunque en un volumen que nada tiene que ver con el que gestionaban estos negocios por estas fechas en años pasados.

Alonso calcula que el movimiento de ventas representa en torno al 10% del de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que los meses de abril y mayo son los de mayor actividad para el sector. No obstante, prevé que ese porcentaje se eleve hasta el 30% durante toda la campaña de verano, un nivel que sería superior al registrado en 2020. Sus pronósticos se sustentan sobre todo en el avance de la vacunación, «si bien no queremos hacernos muchas ilusiones», por lo que estima que la «plena normalidad», incluyendo ya los recorridos de larga distancia, no llegará hasta 2022.

Por el momento, la mayoría de las reservas que llegan son para destinos de costa dentro del territorio nacional. El interés por las islas, ya sea Canarias o Baleares, está ahí, aunque la necesidad de realizarse una prueba diagnóstica PCR para entrar frena a muchos clientes por el coste económico que supone. Fuera de España el principal interés pasa por Punta Cana y la Riviera Maya, con algún viaje de novios a Costa Rica o Las Maldivas de aquellos a los que la pandemia obligó a cancelar sus planes.

Otro cambio que está notando el sector tiene que ver con el perfil del viajero. «El senior se anima más a la hora de contratar una venta», explica la vicepresidenta de Abeav, que atribuye esta circunstancia al avance de las vacunas en la población mayor de 60 años. Por el contrario, el turismo familiar se muestra más prudente con el cierre de una reserva y opta por posponerla hasta que se acerque más la fecha del viaje. Las dudas y las preguntas se suceden, sobre todo respecto a los servicios que ofertan los hoteles, tales como el de restauración o el uso de piscinas e instalaciones de recreo para el público infantil.

Alonso reconoce que el sector nota las ganas de viajar de los ciudadanos, pero que sigue habiendo cierto miedo, principalmente a los cierres perimetrales. Por ello, las ventas incluyen políticas de cancelaciones flexibles, hasta tres días antes de la entrada en destino, y sin gastos, a lo que también añade las cuestiones referidas a los seguros de asistencia. A pesar de todo, la situación actual supone un punto de partida para estos negocios, que se han visto especial perjudicados por las consecuencias de la crisis sanitaria. De hecho, en invierno apenas estaban abiertos el 10% de los existentes en la capital, habiéndose incrementado casi hasta el 100% desde que acabara el estado alarma. Sin embargo, el movimiento actual aún no es suficiente y son muchos los que, según Alonso, han vuelto a levantar sus persianas (o las han mantenido durante estos meses) pero con horario reducido.