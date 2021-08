Mikel Landa es uno de los grandes nombres de esta Vuelta a Burgos. El de Murguía siempre ha mostrado una especial predilección por la ronda castellana y algunos de sus mejores logros los ha conseguido en carreteras burgalesas. Una tremenda caída en el Giro de Italia le dejó fuera de circulación hasta hace poco y debutó el pasado sábado en la Clásica a San Sebastián y también estuvo el domingo en Getxo. No tiene claro en qué condición llega, pero tratará de que su mejor versión salga a la luz en Burgos.

«Estoy con ganas. Empecé a correr el pasado fin de semana y la Vuelta a Burgos es una carrera que me gusta mucho. Espero salir de aquí con un poco más de forma y si se puede con algún resultado mejor», comentó en el día de ayer a su llegada a Burgos.

En San Sebastián lo intentó de lejos, aunque matizó: «Estuve todo el día sufriendo». «Había que buscar esa oportunidad, porque poco a poco voy entrando y me voy sintiendo mejor», explicó.

Cuando se le pregunta por los objetivos con los que llega a la capital castellana el primero que apunta es el de «coger ritmo de competición». Es consciente de que es el ingrediente que aún le falta para tener un gran golpe de pedal y confía en que en los próximos 5 días su condición pueda mejorar. Sabe que tiene por delante dos importantes test, como son Picón Blanco y Las Lagunas de Neila, dos cimas donde ya ha logrado la victoria. «Lo importante es estar ahí en ambas y luego ya se verá lo que sucede», argumentó.

Pese a su realismo, tampoco descarta hacer un buen papel. «Una vez aquí también me gustaría pelear por una buena clasificación. Pero ya veremos si se puede estar entre los 5, entre los 3 o entre los 10 mejores», indicó con una sonrisa.

Cree que será «complicado» pelear por el maillot morado definitivo. No obstante no quiere descartar nada antes de que empiece la carrera. «Vamos a ver cómo me voy encontrando», declaró el alavés, que sabe que la prueba local cuenta con una importante nómina de aspirantes al triunfo final.

Está convencido de que entre los Egan Bernal, Simon Yates, Adam Yates, Hugh Carthy, Romain Bardet… saldrá el ganador definitivo, aunque no tiene muy claro quién es el corredor que puede partir con más opciones. «Simon Yates viene encadenando mucha competición y estará bien. Bernal, aunque esté empezando como yo, seguro que estará muy bien y habrá pelea seguro», vaticinó.

Damiano Caruso, su compañero, segundo en el paso Giro de Italia, está en esa nómina de favoritos, aunque no Mikel Landa no tiene muy claro cómo llegará a la cita. «Ha estado disputando los Juegos Olímpicos y eso supone mucho viaje, por lo que ya veremos a qué nivel puede estar», expuso.