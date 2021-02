Asaja ve la protección al lobo como un ataque al mundo rural

Seis organizaciones pertenecientes a Asaja advirtieron hoy al Gobierno central de que elevar la protección del lobo es un ataque a la ganadería extensiva y al mundo rural. Así lo recoge un comunicado en el que calificaron de "verdadero despropósito" la decisión adoptada por varias comunidades autónomas en la Comisión de Patrimonio Natural de este jueves.

"Casual pero incomprensiblemente han sido las comunidades autónomas menos afectadas las que, junto con el propio Ministerio, han inclinado la balanza hacia una mayor protección del lobo", añadieron en un comunicado conjunto.

Sin embargo, dado que esta votación no es vinculante para la decisión final a adoptar por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, las seis organizaciones exigieron al Gobierno español y al PSOE, que no materialice esta "fatídica decisión". "No se puede hablar de apoyo a la ganadería extensiva y de un apoyo a la España despoblada impulsando medidas como ésta que son un verdadero cañonazo contra la línea de flotación de la ganadería extensiva, tanto ovino como bovino, y contra las políticas para evitar el despoblamiento".

Asimismo, las organizaciones consideraron que dicha decisión supone un "duro" ataque a los productos lácteos (principalmente quesos con Denominación de Origen) y cárnicos elaborados por esta ganadería extensiva. Además, aludieron a diversos informes, entre ellos el redactado por el biólogo Mario Sáenz de Buruaga, la evolución de la población del lobo a nivel de la península ibérica es "claramente ascendente" y se encuentra en un estado de conservación "favorable" por lo que aseguraron no comprender el empeño de determinados grupos ecologistas en impulsar una mayor protección cuando a su juicio la especie no corre ningún riesgo de extinción.

Por último, recordaron que la decisión final está en manos del gabinete que preside Pedro Sánchez y con mayoría del PSOE. A su juicio, los socialistas deben optar entre apoyar o dar un "varapalo" a la ganadería extensiva. "Debe optar entre luchar contra el despoblamiento rural o apoyar este tipo de medidas que aceleran el abandono de amplias zonas rurales", concluyeron.