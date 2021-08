Hugh Carthy: «En la última subida he podido sorprender»

Hugh Carthy fue uno de los protagonistas en la meta de las Lagunas. Contra todo pronóstico logró la victoria de la etapa y demostró que se encuentra en el camino adecuado para hacer una buena Vuelta a España.El británico del Education Nippo ha experimentado en esta Vuelta a Burgos toda clase de situaciones.Comenzó con mal pie en el Castillo, no encontró el ritmo en Picón Blanco, formó parte de la fuga en la etapa de la Ribera y ayer se coronó en Neila.

Lo curioso es que Carthy no comenzó la etapa en buen estado. No se encontraba a gusto. Habló de una jornada «exigente, en general, no solo en la última subida» y destacó la velocidad a la que se fue.

«Se ha ido todo el día muy rápido. La verdad es que no he tenido muy buenas sensaciones a lo largo de la jornada. He estado en la parte trasera del pelotón la mayor parte de los kilómetros, aunque conforme se ha ido acercando el último puerto he ido ganando posiciones poco a poco y al final he podido ganar», comentó tras pasar por el podio.

El paso de los kilómetros hizo que su cuerpo fuera mejorando y reconoció que las sensaciones «cambiaron en la subida final» en la que supo «sorprender» a los favoritos y a todos los ciclistas que buscaban la victoria parcial y que se movieron antes. Carthy solo realizó un ataque, pero le sirvió para llevarse el triunfo en la mítica cima burgalesa.

Su próxima cita será la Vuelta a España, donde pretende mantener el gran nivel que exhibió la pasada campaña, en la que fue tercero en la general final y ganador de la etapa del Angliru. Asegura que este triunfo le vendrá bien en el futuro.

«Es una motivación para mí de cara a la Vuelta a España. Ya estaba motivado y sabía que en esta carrera no estaba al cien por cien, pero vine aquí para prepararme y hacer kilómetros», comentó el del Education Nippo.

Ha logrado con creces el objetivo con el que viajó a Burgos, por lo que se siente preparado para afrontar la exigente prueba que tendrá en una semana. «Creo que estoy en una estado de forma y que en una semana estaré a punto», finalizó.