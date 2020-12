Tercer empate consecutivo del Burgos CF Promesas, que en esta ocasión no ha podido con el Colegios Diocesanos. El conjunto blanquinegro ha tenido el control del choque y ha gozado de las mejores ocasiones de gol, aunque no han sido demasiadas. A la escuadra local le ha faltado mordiente ofensivo para superar a un oponente bien situado en el terreno de juego y que no ha inquietado a Gorka.