El cineasta Pérez Sañudo urge financiación para el «talento»

«En Castilla y León hay talento, pero el cine necesita financiación». El director David Pérez Sañudo aprovechó ayer su presencia en el escenario del Festival de Cine de Medina del Campo para reivindicar el apoyo de las instituciones de la comunidad a la producción propia de películas y cortos. El joven menés recogió el premio Roel al Director del Siglo XXI en la 34 edición de este certamen, nombramiento que reconoce a uno de los valores emergentes del cine español.

Pérez Sañudo es consciente de encontrarse inmerso, junto a todos sus compañeros de profesión, en un momento muy delicado. «El consumo de la ficción se dispara y de repente pasamos a ser un sector estratégico», explicó en declaraciones recogidas por la organización del evento.

Tras triunfar con la película Ane en los Goya, Pérez Sañudo acaba de estrenar su último cortometraje, La colcha y la madre’, un género en el que comenzó y que no pretende abandonar. «Es un terreno que me apasiona y del cual me siento parte. Me gustaría seguir dedicándome al corto», reconoció durante la rueda de prensa.

Málaga y Los Fugaz. Producido por Amania Films, La colcha y la madre, está también durante esta semana a concurso en la sección oficial del Festival de Cine de Málaga. Como en Ane, tiene por protagonistas a una madre (Nieve de Medina) y a una hija (Susana Abaitua).

Para completar otro intenso mes, David Pérez Sañudo espera al 17 de junio para conocer los ganadores de los Premios Fugaz-Corto España 2021, donde también opta a premio en tres categorías: Mejor Interpretación Femenina (Susana Abaitua) y Mejor Guion (Marina Parés) con este corto, y Mejor Largometraje con Ane.En esta categoría compite con Adú, Akelarre y Las niñas.