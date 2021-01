Las juventudes del PSOE atacan a Vox y a la Corona

Si el pasado mes de abril un mensaje difundido involuntariamente contra la monarquía desde el perfil del Ayuntamiento en la red social Twitter generaba una agitada polémica, ahora la Casa Real ha vuelto a ser el epicentro de una nueva polémica en la política municipal. El concejal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, denunció ayer una carta firmada por las Juventudes Socialistas de Burgos que ataca tanto a su formación como a la familia real.

En la misiva, que la cantera del PSOE burgalés ha colgado en su cuenta de la red social Facebook, se puede leer cómo entre sus peticiones afirman que «nos gustaría que agilizaseis el tema de la República, que ya va tocando. Cuando volváis a Oriente, eso sí, dadle recuerdos al emérito y si eso, llevaos a su familia allí, para que no se echen de menos».

Junto a este mensaje, Martínez-Acitores expresó su malestar al darse su partido por aludido en un párrafo en el que se pide también «que en este 2021 decaiga el neofascismo que desde hace unos años amenaza las libertades y derechos que entre todos nos dimos a lo largo de estos años de democracia. ¿Podrías pedirle al señor Abascal que termine con la broma? Es que ya se está volviendo pesada...».

El edil de Vox en el Ayuntamiento capitalino se mostró muy ofendido por un escrito al que su formación no le ha visto gracia alguna ya que está «llena de insultos» y solo contribuyen «a la confrontación».

Pidió Martínez-Acitores a los responsables del PSOE y al alcalde, Daniel de la Rosa, que «desautoricen» a las Juventudes Socialistas por las ofensas, pero su petición no fue bien recibida. La portavoz del Ejecutivo municipal, Nuria Barrio, fue preguntada en la comparecencia posterior a la Junta de Gobierno y se limitó a tildar de «insólito que Vox dé una rueda de prensa para comentar una carta de las Juventudes del PSOE a los Reyes Magos. Esa es, por lo que veo, la verdadera preocupación que tienen para nuestra ciudad y las propuestas que cada día nos dan a conocer. No voy a entrar en ese nivel ya que creo que estamos aquí para trabajar y sacar adelante los temas que interesan a Burgos. No para cuestiones que a poca gente importan».

En la carta también hay alusiones para el PP de Burgos, ya que se comenta a los Reyes Magos que «estaría bien que consiguierais que asuman por fin que no gobiernan, pero que puede resultar útil en lugar de poner más obstáculos».

Para el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente del Ejecutivo regional, Francisco Igea, piden que «no cierren consultorios médicos ni escuelas rurales» o que cumplan acuerdos como los de «bajar las tasas universitarias, el pacto de reconstrucción y, si se sienten generosos, acabar con la brecha digital».