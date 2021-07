Igea no entiende el toque de queda solo en algunas CCAA

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, afirmó que no entiende las diferencias del toque de queda entre comunidades autónomas, al asegurar que "es muy difícil explicar esta situación a los españoles y es muy difícil explicar a los ciudadanos lo que es posible en una comunidad autónoma no lo es en la de al lado". Dejó claro que están a la espera de un informe de los servicios jurídicos de la Junta y reconoció que hay "pocas esperanzas" de conseguir el toque de queda en Castilla y León.

Igea preguntó tanto al Gobierno de España, a su delegado en la Comunidad, Javier Izquierdo, y al PSOE, si apoyarían esta medida personalmente o volverían a recurrirla. "Lo que no puede ser es que cuando nosotros planteamos esto aquí, el portavoz del Gobierno de España diga que esto es imposible, un portavoz de un Gobierno del mismo partido que los propugna en Valencia con una incidencia menor. Esto no lo entiende nadie", dijo en declaraciones recogidas por Ical.

Por ello, repreguntó que si el Tribunal suspende esta medida volverán a pedir la dimisión. "Es el momento de que todos sumemos y tomemos responsabilidad de actuar conjuntamente ante la quinta ola". "Lo que no puede ser es que todo esté mal. El hacer y el no hacer. Todos tenemos que ser responsables, y nosotros vamos a ejercerla, porque el Gobierno no puede seguir en la barrera, y la oposición esperar al tropiezo". Aclaró que es necesario saber "si les parece correcto y si lo van a apoyar o si van a recurrir".