"Ahora mismo hay casi 2.000 familias con el alma en vilo"

Entre mayo y junio de este mismo año varias familias burgalesas con una persona con discapacidad a su cargo comenzaron recibir de la Agencia Tributaria requerimientos solicitando una posible devolución de las deducciones que siempre se habían hecho por tener un miembro en esas circunstancias. Las peticiones de Hacienda -que son ya más de cien y siguen llegando- se retrotraen hasta cinco años atrás, es decir, a 2016, un hecho que alarmó profundamente a las asociaciones que les representan ya que entienden que se trata de un enorme retroceso en los derechos que el Estado del Bienestar ha proporcionado siempre a los colectivos con más dificultades. La Administración les exige que acrediten la situación de convivencia y dependencia económica entre quien tiene la discapacidad y el núcleo familiar ,y para ello está ofreciendo diez días para presentar una documentación «casi imposible de conseguir en ese tiempo», a juicio de estas familias, y que les mete en un laberinto burocrático de resultados inciertos.

«Las familias se preocuparon muchísimo porque las exigencias en cuanto a datos eran muy difíciles de conseguir y porque -también hay que decirlo- muchas de ellas presentan dificultades para entender lo que estaba ocurriendo», comentan las representantes de las asociaciones. Como ejemplo, Pilar Lara Temiño, presidenta de Apacid, lee parte del rosario de documentos exigidos: certificado histórico de empadronamiento, certificado del centro de salud, del centro asistencial que refleje el tipo de servicio que recibe y lo que ha pagado, rendición anual de cuentas ante el juez si la persona está tutelada y cualquier otra documentación que justifique la dependencia económica y la convivencia de la persona con su familia.

«Hacienda está poniendo en duda que tengamos derecho a estas deducciones que siempre nos habíamos hecho porque la ley cambió algunos conceptos en 2015. Y el problema es que solo lo dice la delegación de Burgos, no ha ocurrido en ninguna provincia más», explican, bien conocedoras de la situación al pertenecer todas sus asociaciones a entidades de ámbito nacional. Por eso entienden que lo que le mueve es un afán recaudatorio a costa de las familias con personas con discapacidad. «Es muy difícil reunir toda esa información que nos piden porque es más que probable que haya gastos del 2016 cuyas justificaciones ya no se guarden. Esto es como si a cualquier padre que le ha comprado unas botas a su hijo de cinco años se le dice que no sirve con solo decir que ha hecho esa adquisición sino que tiene que presentar una factura», añade Simona Palacios, presidenta de Autismo Burgos, que insiste en que esta interpretación es exclusiva de la Agencia Tributaria en Burgos «ya que hay funcionarios que consideran que no hay por qué hacer esta solicitud».

Una de las claves de este conflicto está en la convivencia.

