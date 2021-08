Landa: «Esta carrera siempre ha sido especial para mí»

MiKel Landa ha sumado su segunda victoria en la Vuelta a Burgos, una carrera que siempre considera especial. Aquí logró su primera victoria como profesional y precisamente ese era su objetivo ayer. No pudo lograrlo pero sí desbancar a Romain Bardet de la general. El francés se hundió en los últimos tres minutos de ascensión y desperdició los 45 segundos que llevaba de ventaja.

«Al final no me he podido llevar la etapa, pero sí la general, y estoy muy contento», confesó Landa poco después de cruzar la línea de meta.

«Estoy feliz. Llevo pocos días de competición y esta carrera siempre ha sido especial para mí. Estar aquí ganando otra vez me hace mucha ilusión», continuó.

El corredor vasco no olvida aquella victoria de 2011 y reconoce que «quería repetir esa foto, pero la etapa no ha podido ser porque hay gente con más ritmo y más chispa, pero la general me hace igualmente feliz»

El ciclista del Bahrain destacó el gran trabajo de sus compañeros de equipo durante todo la jornada: «Ha sido fundamental para controlar la fuga y para hacer aquí la última selección. Al final hemos tenido premio».

Ahora llega la Vuelta a España y Landa partirá como uno de los favoritos para el triunfo final. El ciclista vasco admite que el triunfo en Burgos le da confianza después de aquella caída en el Giro que lo mantuvo apartado de la bicicleta durante meses.

«La Vuelta a España será muy complicada pero después de una temporada mala lograr una victoria te da confianza para creer que se puede hacer algo en la Vuelta», concluyó el corredor vasco de 31 años.