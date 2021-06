Iceta piensa que los indultos estarán listos antes de agosto

El ministro de Política Territorial y Función Pública y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado este miércoles que piensa que los indultos a los dirigentes independentistas encarcelados por el 1-O estarán decididos antes del 1 de agosto, previo al inicio de las vacaciones.

En una entrevista de TV3, Iceta o ha augurado que para esa fecha habrá una decisión sobre los indultos: "Sí que me parece que antes de irnos de vacaciones, antes del 1 de agosto, seguro que lo tendremos. Tampoco me imagino que mantengamos abierta una etapa de incertidumbre". Sin embargo, ha matizado que desconoce cuándo tomará esa decisión el Gobierno.

"Lo que nos conviene no es correr, sino que los pasos que se den nos aseguren la permanencia y también la solvencia jurídica", ha avisado Iceta que, preguntado por si cree que el Tribunal Supremo (TS) podría revocar los indultos si se conceden, ha dicho que no se lo plantea.

Por otro lado ha descartado que los indultos puedan concederse para garantizar apoyos al Gobierno central: "Con esto no te aseguras nada. Con esto lo que intentas es poder volver a hablar, sin tener esta especie de hipoteca pesada y herida abierta".

"Esto no se hace a cambio de unos votos. Se hace porque estás convencido de que es el mejor camino para recuperar un poco el rumbo perdido", ha dicho antes de destacar que, para la concordia, se deben cerrar heridas.

Preguntado por si los indultos pueden verse como un gesto para desactivar el independentismo, ha pedido no ver este asunto desde esta perspectiva: "Personas en Cataluña piensan que el mejor objetivo es la independencia, y no tiene por qué cambiar de opinión. Si cambian de opinión, no será por los indultos".

Se ha mostrado convencido de que, ante indultos correctamente motivados, el TS no abogará por revocarlos: "Indultamos porque podemos, porque la ley española permite dar indultos", ha recordado.

Ha subrayado que "los indultos no son una revisión de la sentencia, son otra cosa que se sitúa en un plano absolutamente diferente", y ha remarcado que, si el Gobierno está convencido de que esta es la mejor manera de volver a un camino de diálogo, tiene que hacerlo.

Iceta, que ha negado que Sánchez le consulte todas las decisiones sobre Cataluña, ha admitido que la de los indultos será una decisión controvertida y que es lógico que haya inquietud: "Para un gobierno, indultar siempre es arriesgado", pero se trata de dar una oportunidad al diálogo y a retomar la política entre instituciones.

Ha apostado por ser muy humildes desde todos los sectores para reconocer errores de todos: "Aquí nadie tiene que echarse ceniza ni rasgarse las vestiduras ni arrodillarse ni pedir perdón, como a veces parecen pedir algunos", y ha insistido en que, con los indultos, se podrá hablar con más libertad y sin menos corsés.

Preguntado por la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, ha revelado que no sabe si él participará y, sobre si podría formar parte el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho que fue ERC quien quiso una mesa entre gobiernos, pero ha añadido: "Una persona tan importante como el presidente de ERC estará en este proceso".

"¿Cómo? Estará en la mesa, o no, o en la sobremesa, eso no lo sé. Pero no me imagino encontrando una solución en la que no esté asociado Oriol Junqueras", según Iceta, que ve distinto el caso del expresidente del Govern y dirigente de Junts Carles Puigdemont, porque estar en Bélgica le permite hacer algunas cosas pero le impide hacer otras, ha dicho.

Ha descartado una amnistía y la autodeterminación, pero no que se hable de ellas en la mesa de diálogo, y ha añadido sobre un referéndum: "Creemos que es mucho mejor llevar a un referéndum una propuesta de acuerdo que no una propuesta de ruptura. Estoy convencido de esto, pero respeto a quien piense de otra manera".

Preguntado sobre el abrazo con el presidente de Òmnium encarcelado, Jordi Cuixart, en la toma de posesión del presidente del Govern, Pere Aragonès, ha lamentado que sectores independentistas criticaran a Cuixart, y se ha preguntado si es tan difícil entender que "dos personas que tienen visiones tan diferentes, cuando hace tiempo que no se ven, les apetezca abrazarse".