El HUBU llega a Reyes con 56 pacientes con covid en planta

La capital llega a Reyes con una situación epidemiológica inestable y con una tendencia de contagios creciente, pero con la menor ocupación en planta del HUBU por covid-19 desde comienzos de octubre: 56 pacientes. En los hospitales comarcales también hubo más altas que ingresos, por lo que se consiguió reducir la presión asistencial en áreas de hospitalización convencional de toda la provincia, donde ayer eran 75 los enfermos con complicaciones tan importantes como para requerir atención hospitalaria (91 el día anterior). La UCI, en cambio, sigue con 23 críticos por la infección.

La menor necesidad de camas de hospital es un indicador de que la situación ha mejorado, algo que corrobora de forma inequívoca que ayer no hubiera que certificar muertes por covid-19 en toda la provincia: ni en residencias ni en hospitales. Algo que no sucedía desde el 27 de octubre, ya que el 25 y 26 de diciembre no hubo defunciones en hospitales, pero sí en residencias de ancianos. Y cuanto más se reduzcan las hospitalizaciones y los contagios entre la población más vulnerable, menos riesgo de mortalidad.

La evolución en la capital sería muy positiva, si no fuera porque las cifras oficiales sobre nuevos diagnósticos confirmados siguen indicando que se ha producido un cambio de tendencia y que vuelve a haber aumento de contagios. Discreto, pero aumento.

La incidencia acumulada de nuevos positivos en siete días (y siempre por cada 100.000 personas) era ayer de 101,4. Es más de la mitad de la incidencia acumulada en el período de 14 días (182,5), lo cual corrobora el incremento. No obstante, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, no citó a Burgos cuando mencionó los municipios con situación «preocupante» o riesgo extremo de transmisión del coronavirus.

Algo que puede cambiar con rapidez si no vuelve a haber un punto de inflexión, ya que el número reproductivo instantáneo básico (el promedio de personas a las que contagia cada infectado) ya es de 1,14 en Burgos. Es decir, que nueve personas contagiadas transmiten el virus a otras diez. Y eso acelera la diseminación.