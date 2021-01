Poza mantendrá las ayudas por el futuro de sus negocios

El Ayuntamiento de Poza de la Sal ha activado un paquete de ayudas directas encaminadas a respaldar el tejido económico local que, según el alcalde José Tomás López, pretende «mantener durante el resto de la legislatura». El Ayuntamiento acaba de abrir la convocatoria de subvenciones de 24.000 euros con ayudas extraordinarias destinadas a atenuar el impacto económico que la crisis por el virus ha ocasionado en los establecimientos comerciales, hosteleros y microempresas del municipio.

Las ayudas varían dependiendo de cada caso y oscilarán entre los 1.000 y los 2.000 euros y el grado de subvención será mayor entre aquellas sociedades o autónomos que se hayan visto obligados a suspender su actividad por la pandemia. «Hemos querido tener un gesto con los empresarios que cada día luchan por sacar adelante sus empresas. Sabemos que los inviernos cada vez son más duros y resulta complicado que se abran más tiendas, pero por lo menos nos implicamos con los que ya tenemos», manifiesta el primer edil. Pero no solo se beneficiarán de esta cuantía las pymes de la villa salinera sino que las de las pedanías también gozarán de este plus.

La intención de otorgar a los emprendedores estas subvenciones anualmente es una idea que el equipo de gobierno llevaba tiempo estudiando aunque desconocen las cantidades próximas que marcarán y como se articularán en el futuro.

Para Gary y su mujer recibir 2.000 euros ha sido todo un alivio. Abrieron un bar-restaurante en julio del pasado año, en plena pandemia, y adquirieron una vivienda aledaña para ampliar el negocio con un gran comedor. Pese a que aseguran que los vecinos están respondiendo muy bien y consumen a diario «no es suficiente en esta época. Pero sí nos anima a querer quedarnos en Poza porque nos hemos integrado de maravilla con la gente y el Ayuntamiento nos ha facilitado mucho», declara el propietario.

De igual manera opina Víctor Aguirre, dueño de la destilería Reino de Castilla, que no pasa su mejor momento ya que trabaja directamente con el sector hostelero. «He solicitado un permiso a la Agencia Española de Medicamento para fabricar gel hidroalcohólico pero aún espero una contestación», asegura. El resto de empresarios muestra su gratitud ante la propuesta del Consistorio. «Yo he trabajado en todo momento y aún así también me la han concedido», expone Carmen, la farmacéutica.

Así, Poza se convierte en el primer municipio de la comarca en entregar ayudas directas a los comerciantes y hosteleros. Oña y Briviesca vendieron bonos de consumo durante los meses de verano.