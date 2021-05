Sin marcha atrás en alejar salas de juego de zonas habitadas

Todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento escenificaron ayer su unión contra la Orden de la Junta de Castilla y León para que se modifique el cambio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que prohibe la ubicación de salas de apuestas en zonas residenciales y las relega a polígonos industriales y zonas comerciales.

El alcalde, Daniel de la Rosa, que compareció acompañado de representantes de todas las formaciones, aseguró que no hará caso del apercibimiento realizado desde la Consejería de Presidencia a través de la Dirección General de Administración Local. «Si la Junta se cree que porque nos mande esta Orden vamos a tomar acuerdo inmediatamente para anularlo, está muy equivocada», señaló.

La Junta alega que el Ayuntamiento ha invadido sus competencias en materia de juego, algo que la administración local niega. El concejal de Fomento, Daniel Garabito, insistió en que no es así dado que el Ayuntamiento es la administración que debe regular el uso del suelo en la ciudad. «Al igual que no se permite la instalación de industrias en los bajos de los edificios por entender que es una actividad molesta o lesiva, en el caso del juego se ha hecho lo mismo. No se están prohibiendo las salas de juego sino que se dice en qué zonas de la ciudad se considera adecuado que estén», afirmó.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)