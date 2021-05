Los bomberos de Aranda necesitan 24 efectivos más

La plantilla del servicio de extinción de incendios de la capital ribereña lleva desde enero de 2020, más de 16 meses, esperando que se retomen las reuniones de la mesa sectorial para negociar un nuevo convenio de retenes. «No hay relación oficial con el concejal de Seguridad Ciudadana y la primera y única mesa sectorial se celebró el 8 de enero de 2020», resaltan los representantes sindicales de la plantilla, que recuerdan que en esa fecha comenzaron los trámites administrativos para la nulidad del acuerdo de retenes «para seguidamente acordar uno nuevo tras negociación con la representación sindical», ya que «había un año para sacar un convenio de retenes como hemos tenido 21 años atrás», pero denuncian que «El servicio de extinción de incendios está abandonado hace tiempo» y no se ha vuelto a convocar ninguna reunión por parte de los representantes municipales.

Desde quienes prestan este servicio en la capital ribereña consideran que están peor que hace ocho años, cuando comenzaron a alzar la voz ante la falta de personal. «Somos menos bomberos que hace 22 años», denuncian desde la representación sindical de la plantilla, que ve con buenos ojos que se intenten cubrir cuatro plazas que hay vacantes pero «eso no soluciona nada, solo cumple la plantilla pero no cubre el retén». «Si no quieren firmar un convenio de retenes, lo que Aranda necesita son cuatro vacantes más 20 bomberos más, 24 bomberos más, porque cumplimos en la primera salida los cuatro bomberos, pero en la segunda nos quedamos cero», denuncian.