La desescalada entra en una nueva dimensión

Siete días después de que Castilla y León aprobará la guía de actuación para la etapa post estado de alarma, la Comunidad ha dado otro paso de gigante en la desescalada de restricciones por la pandemia. El inexorable avance de la vacunación y la consiguiente mejora en los indicadores epidemiológicos y sanitarios han posibilitado que la Junta de Castilla y León haya autorizado ayer el pase de toda la Comunidad al nivel 3 de alerta, la apertura de la hostelería en terraza hasta las 01.00 horas de la madrugada –en el interior no varía y se dejará de servir a las 00.00 horas–, y el fin del cierre del interior de los bares y restaurantes, que actualmente mantenían en vigor quince municipios. No obstante, el número máximo de personas por mesa no varía y continúa limitado a seis. Un nuevo salto hacia la ‘antigua normalidad’ que pone de manifiesto la evidente mejora de la situación sociosanitaria de Castilla y León.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, compareció ayer para anunciar la segunda relajación de restricciones en menos de una semana, que entraran en vigor una vez que se publiquen en el Bocyl, previsiblemente el fin de semana, con una vigencia para quince días, periodo en el que se analiza el acuerdo y los cambios en las restricciones.

De cara al futuro, Igea explicó que a partir de ahora la desescalada se abordará por provincias y se analizará la evolución cada dos semanas. Además, recordó que las provincias pasarán por todas las fases, al tiempo que aclaró que se podrán adoptar medidas excepcionales en municipios con incidencias disparadas y siempre se puede escalar en el caso de que se produzca un incremento de casos.

El número dos autonómico reconoció que el avance en la desescalada viene de la mano de la campaña de vacunación, que ha permitido que los indicadores de incidencia acumulada ya no se vinculen con una mayor mortalidad o presión hospitalaria.

En este sentido, Igea precisó que la tasa de ocupación media de las UCI al 25 por ciento en la Comunidad ha sido un de los criterios para reducir al nivel 3 la alarma sanitaria, pero añadió que la preocupación está en que la mortalidad sea lo más baja posible, si bien señaló que ahora mismo no hay una relación tan directa entre los contagios y los ingresos en hospitales.

Además, el vicepresidente señaló que se mantiene una tendencia en los casos «lentamente descendente» y destacó que el número de ingresos a medida que avanza la vacunación está siendo «espectacular». «Lo que necesitamos es que lleguen vacunas para vacunar al ritmo que hemos demostrado que podemos vacunar», añadió.

Limitación de reuniones

No obstante, y para evitar que se repitan las imágenes de botellones de las últimas semanas, el Ejecutivo autonómico va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que se limite a seis personas las reuniones tanto en espacios abiertos como cerrados entre la una y las seis de la madrugada, cuya entrada en vigor estará sujeta a la autorización del alto tribunal. Igea detalló que se pide la autorización previa al alto tribunal al tratarse de una privación de derechos fundamentales. El vicepresidente y portavoz autonómico aclaró que la medida, con la que se trata de evitar el aumento de la incidencia a través de reuniones en casas o en botellones, una vez cerrados los bares, no entrará en vigor sin la aprobación del TSJ, si bien añadió que han visto que otros tribunales han autorizado está «regulación mínima».

En este sentido, aseguró que no se trata de un toque de queda dado que no se limita la movilidad absoluta de las personas, sino su número en reuniones a una determinada hora, como en este caso de madrugada. «Es posible, a la vista de lo que han hecho otros tribunales», precisó. Sobre la fecha de su posible aprobación, confío en que se produzca durante la próxima semana, toda vez que este jueves todavía no se había enviado la solicitud al TSJ.

Próximas medidas

La modificación de la normativa anticovid aprobada por la Junta también deja ver cual serán los próximos pasos que tomará el Ejecutivo autonómico en la desescalada. Así, cuando las provincias vayan accediendo al nivel 2 de alerta, el interior de los bares y restaurantes ampliará su hora de cierre a las 01.00 horas de la madrugada, mientras que en las terrazas ya no habrá hora límite horario y podrán abrir según marque la regulación.

El ocio nocturno seguirá cerrado a la espera del Interterritorial

El ocio nocturno y las salas de fiesta seguirán clausuradas en Castilla y León a la espera de que se modifique en el Consejo Interterritorial de Salud el acuerdo conjunto que suscribieron todas las autonomías para hacer frente a la covid-19 y que obligaba a mantener cerradas las discotecas. «No podemos hacer nada más que esperar a que se modifique el acuerdo», aseguró Igea. Además, la relajación de las restricciones aprobadas este jueves por el Consejo de Gobierno también tendrá su incidencia en el turismo rural. Así, al acceder al nivel 3 de alerta, las casas rurales y las viviendas de uso turístico podrán alojar hasta un máximo de 10 personas de dos grupos de convivencia distintos.