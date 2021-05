Hostelería pide que se emule a Ayuso y abran los interiores

Aunque era una cuestión que se daba por hecho tras el fin del estado de alarma el domingo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, confirmó ayer que ese mismo día decaerá el toque de queda, fijado a las diez de la noche en la región, así como el cierre perimetral de la misma. El anuncio fue recibido entre los empresarios hoteleros y hosteleros de la ciudad con una mezcla de alivio y cautela, a la espera de conocer las medidas que adopte hoy el Consejo de Gobierno, confiando en que, una vez llegados a esta situación, se alivien la restricciones con la reapertura del cierre de interiores, vigente en la capital, y la posibilidad de «poder trabajar de acuerdo con nuestras licencias».

El presidente de la Federación de Hostelería, Fernando de la Varga, reconoció no mostrarse sorprendido por la noticia por cuanto «estábamos esperando un movimiento político para que se tomaran decisiones». «Siempre hemos dicho que nuestra situación no es política, sino que estamos en una pandemia sanitaria y económica, por lo que no llegamos a entender ese tipo de acciones ya que se sigue jugando con el colectivo».

