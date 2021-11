Efrén Llarena conquista el subcampeonato de Europa

Estuvo a punto de no participar en el último rally de la temporada al no disponer de suficiente presupuesto, sin embargo, la ayuda de los patrocinadores ha permitido a Efrén Llarena correr en las Islas Canarias y él no ha defraudado. Ha conseguido el subcampeonato de Europa de la máxima categoría. Sara Fernández, su copiloto, con este último resultado se ha consagrado como la mejor copiloto de toda la competición.

La pareja rusa formada por Alexey Lukyanuk y Alexey Arnautov, que el viernes ya fueron los mejores en la primera atapa, han mantenido su dominio en la segunda y definitiva, lo cual le ha venido bien a los españoles, que partían en tercer puesto antes de correr y que han ascendido hasta el segundo. Los principales damnificados han sido los polacos Marczyk y Gospodarczyk, que defendían el segundo lugar, siendo los principales rivales de Efrén Llarena y Sara Fernández, y han caído hasta la tercera plaza.