Dimite el coordinador del Miranda Este por falta de médicos

El Miranda Este no atraviesa su mejor momento. El centro de salud soporta el déficit de médicos y por momentos también de enfermeros. A este problema hay que sumar que el coordinador acaba de dimitir, sin que nadie de los facultativos de la plantilla estuviera dispuesto a dar el paso y asumir el mando. La Gerencia de Atención Primaria sabía desde hace seis meses que Ignacio Sedano quería dejar el cargo, aunque durante este tiempo el afectado ha mantenido la actividad a la espera de una solución que no ha llegado. Al no encontrar un relevo y ver que la tendencia era a peor, la semana pasada se oficializó su marcha y los responsables provinciales han distribuido las funciones entre cinco doctores del centro.

Para entender la falta de candidatos en el ambulatoria remarcan que «el desgaste que hay que soportar es brutal por todos los problemas que existen», pero añaden que «la compensación económica que ofrecen es de risa». En este sentido, el emplazamiento de la ciudad juega en contra de la Gerencia, puesto que en el servicio de salud vasco esta figura está liberada, por lo que no pasan consultas, «mientras que aquí a todo el trabajo diario hay que sumarle el de la gestión», lo que resta atractivo al puesto.

