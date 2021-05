Recepción municipal al Burgos CF tras su ascenso a Segunda

El Burgos CF recibe esta tarde el homenaje del Ayuntamiento de Burgos en el Fórum Evolución. La Corporación Municipal quiere mostrar su gratitud hacia un equipo blanquinegro que 20 años después ha devuelto a la ciudad al fútbol profesional.

La fiesta que comenzó en el propio estadio Francisco de la Hera de Almendralejo tras el gol de Saúl Berjón que certificaba el ascenso a Segunda División y siguió de madrugada continuó ayer en El Plantío, donde alrededor de 2.500 aficionados reconocieron el buen hacer de unos jugadores que han devuelto la ilusión a la ciudad. Hoy, con la recepción municipal en el Fórum Evolución, se da por concluida la temporada y poco a poco los jugadores irán abandonando Burgos hacia sus lugares de origen a la espera de noticias del club, noticias que tienen que ver más con aspectos extradeportivos.

El concejal de Deportes, Leví Moreno, ha dado las gracias en nombre de la corporación municipal y de toda la ciudad al equipo por hacer que "cada fin de semana la gente se enganchase a vosotros y a la vida" en un año difícil por la pandemia. "Lo habéis hecho fantástico", ha destacado Moreno, que ha recordado que en nuestra ciudad el fútbol "nos había dado muchísimas decepciones" y lo conseguido por el conjunto blanquinegro es "algo grandísimo que será recordado durante muchos años". "Sois héroes de Burgos", ha concluido el edil de Deportes, que ha dado la enhorabuena al entrenador, Julián Calero, por su "trabajo y profesionalidad", al director deportivo, Michu, "por el equipazo que has hecho" y a los jugadores, trabajadores y dirigientes del club, que espera que siga escribiendo "renglones de oro".

- Foto: Valdivielso

A continuación ha tomado la palabra el técnico Julián Calero, que ha recordado la llamada de Michu en plena pandemia para unirse al proyecto en blanquinegro. "Yo tenía otras opciones, pero cuando me llamó y me dijo que ibamos a hacer un equipo de verdad, me emocionó y me metió las ganas en el cuerpo".

En su intervención ha apelado al "consenso y la unidad" de toda la ciudad porque "si lo hay, el equipo seguirá creciendo" y ha puesto como ejemplo al San Pablo Burgos, que "nos marca el camino desde la humildad y el trabajo". "Han conseguido llegar a Europa y conquistarla. Ese es el camino", ha destacado Calero, que ha advertido de que "si somos mediocres, no creceremos". "Esto que ha sido dificil y ha sido un hito es lo más fácil de lo difícil. A partir de ahora empieza lo realmente difícil, que estar estar y mantenerse en el futbol profesional. Por eso pido consenso y unidad".

Finalmente, el técnico madrileño ha agradecido el "esfuerzo" realizado por sus jugadores, que "han demostrado ser hombres que se han dejado la piel y se han unido en los momentos de dificultades". "Han sido los artífices y verdaderos protagonistas de esto", ha alabado Calero antes de reiterar su mensaje de unidad porque "con todos juntos, esta ciudad de guerreros, luchadores y trabajadores puede ser muy poderosa".

Tras Julián Calero ha tomado la palabra el capitán de la banda de locos, Eneko Undabarrena, que ha expresado el "privilegio" que sienten los jugadores por "representar a la ciudad" y "porque la gente más joven que no ha visto al club en el fútbol profesional lo vaya a poder hacer por fin".