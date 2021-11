Atascado el relevo del exedil de Podemos Israel Hernando

El Grupo Municipal de Podemos sigue integrado por un concejal, tras la renuncia de Israel Hernando el pasado 14 de octubre, en lugar de los dos que le otorgaron las urnas. De este modo, su representación en comisiones informativas, consejos y plenos sigue mermada hasta que no se desatasque quién será su sustituto.

El relevo se está complicando dado que algunos de los siguientes nombres de la lista, aunque manifestaron públicamente que no aceptarían el cargo cuando comparecieron junto a Hernando por ser afines a él, no la han formalizado oficialmente. Son los casos de Ana González Apéstigue (número 4) o Héctor García (número 5). Ello ha provocado que se ponga en marcha un complejo procedimiento administrativo que lleva su tiempo. El Pleno del pasado miércoles oficializó la renuncia de Israel Hernando y propuso como sustituta a González Apéstigue pero no se han dado más pasos.

El propio secretario general municipal telefoneó a González antes de la sesión plenaria para explicarle los pasos, pero la aludida asegura que no ha recibido ninguna comunicación ni del Ayuntamiento ni de la Junta Electoral. «Es un proceso documental y no puedo firmar hasta que no lo reciba», aseguró (...).

