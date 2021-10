La otra consulta del oncólogo García Girón

Si fuese una manifestación al uso podría haber comenzado al grito de 'No estamos todos, falta Girón'. Porque como todos los lunes, el doctor tiene consulta en el HUBU. Y como no quiere dejar un solo paciente sin atender antes del día 28, alarga la jornada lo que sea preciso. También faltaba algún vecino de Huérmeces, pocos, precisamente por estar entre los muchos burgaleses que han sido atendido por el oncólogo en sus 38 años de carrera profesional, a la que forzosamente tendrá que poner fin este mes si la Consejería de Sanidad no cambia de criterio.

Cerca de 200 personas se concentraron ayer en la plaza de Huérmeces, donde además se encuentra la casa en la que nació Carlos García Girón, para mostrar su respaldo al médico y paisano con pancartas y pegatinas, además de tener a su disposición hojas de firmas de la campaña que se desarrolla en paralelo a otra virtual en change.org y que ya ha superado los 4.000 apoyos.

