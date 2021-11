Al estudio español Brainwash Gang (Nongünz, The Longest Road on Earth) le gusta investigar sobre todo lo relacionado con los videojuegos: los gráficos, mecánicas… Grotto (PC) es una experiencia narrativa. El jugador controla a un adivino que lee las estrellas que puede ver a través de un agujero en el techo de la cueva en la que vive su tribu e interpreta el destino según lo que ha visto. Cuando uno de ellos duda qué hacer acude al chamán y este va uniendo las estrellas hasta encontrar una constelación que quien consulta debe interpretar, pero no todo el mundo entiende de la misma manera lo que quiere decir una señal y este es el trasfondo del juego que tiene la impronta del estudio en la música y los gráficos.