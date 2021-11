Malikian, la Film Symphony y 'Dos tontos y yo', en el Fórum

La presencia de la cultura empieza a coger peso en la agenda del Fórum Evolución. Entre las citas que se encaraman a ella destacan tres propuestas que repiten a orillas del Arlanzón tras el éxito obtenido en sus anteriores visitas: Ara Malikian (29 de diciembre, 21 h., 40, 45 y 50 euros), la Film Symphony Orchestra (25 y 26 de febrero, 20.30 y 19.30 h., 40, 45 y 50 euros) y el espectáculo El sentido del humor: dos tontos y yo, con José Mota, Santiago Segura y Florentino Fernández Flo (4 de diciembre, 18 y 21 h., 25, 32 y 35 euros). Las entradas ya están a la venta.

El humor golpea primero. La vieja del visillo, Krispin Klander y Torrente, o lo que es lo mismo, José Mota, Flo y Santiago Segura salen al escenario juntos por primera vez en sus trayectorias en El sentido del humor: dos tontos y yo, un espectáculo ya de largo recorrido que pasó por las mismas tablas en febrero de 2020, antes de que la pandemia helara la sonrisa a todos. De nuevo, avisan, por si no logran su objetivo de hacer reír al público, tendrán un coche con el motor en marcha en la trasera del recinto.

Diciembre traerá una vez más, y ya van..., a Ara Malikian. Nueve meses después de su última actuación en el auditorio, el violinista de origen libanés regresa con la gira The Ara Malikian World Tour, a la que él mismo pone palabras: «Es el resultado de ver crecer a mi hijo, de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre». En la presentación en su web añade que está llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües.

Esta terna de altura se completa con una formación de cine que ha contado con el aplauso del espectador cada vez que ha pasado por el Fórum, y también han sido un buen puñado. Ya en 2022, la Film Shymphony Orchestra, dirigida por Constantino Martínez-Orts, presentará Fénix, que incluye bandas sonoras de actualidad, como The Mandalorian o Los Bridgerton, taquillazos, como La Bella y la Bestia y Gladiator y clásicos, como West Side Story y La vida es bella.