Briviesca sacará adelante el centro de día sin ayuda europea

El hecho de que Briviesca no opte a las cantidades millonarias de fondos europeos para abastecer el Plan de recuperación, transformación y resilencia por superar los 5.000 habitantes, no impedirá que el edificio que albergará el futuro centro de día se rehabilite. El alcalde del municipio, Álvaro Morales, asegura tajante que «no se aparcará ningún proyecto y que se buscarán otras líneas de financiación para desarrollarlos».

Las posibles subvenciones que el Ayuntamiento reciba serán las que marquen el paso en el proceso de acondicionamiento del inmueble. Tras la desilusión del equipo de gobierno al enterarse de que no optan a la línea de ayudas DUS 5000, uno de los programas más importantes dado que pueden llegar a cubrir desde el 85% del coste de las inversiones hasta el 100%, el regidor expone que «no renunciamos a las prioridades, que sin duda una de ellas corresponde con el centro para mayores, y esperamos poder apoyarnos en la línea de ayudas para la rehabilitación de edificios públicos».

Desde el Consistorio desconocen si llegarán a recibir subvenciones de las administraciones públicas pero Morales declara que el centro de día «funcionará cuanto antes» y que el equipo redactor de los pliegos de condiciones trabajan a contrarreloj para publicarlos «en noviembre para que las empresas presenten el proyecto de reforma global rápidamente, con el fin de agilizar el proceso». El equipo de gobierno desconoce la cantidad exacta que supondrá para las arcas municipales ejecutar las obras en caso de no obtener ninguna cuantía, pero lo que sí aclara el alcalde es que una vez de que dispongan de la memoria se «comenzarán a realizar las tareas en función de la financiación y de las necesidades. En lo primero que se actuará será en la planta baja y en los ascensores para ganar accesibilidad», manifiesta.

El alcalde muestra su incomprensión ante la decisión del Gobierno al dejar fuera a municipios como Briviesca, donde la despoblación ha pasado una «considerable factura. La ciudad ha perdido el 18% de su población en la última década. Considero que se trata de un agravio muy grande no solo para los briviescanos, sino para los vecinos de toda la Bureba», expone con cierto resquemor. «Si en la capital de la comarca, en este caso Briviesca, no se desarrollan proyectos productivos que generen trabajo y el motor económico se para poco a poco, será muy complicado que pueblos con 100 o 200 habitantes puedan acogerse a algunas de esas líneas de ayudas porque no tienen la suficiente envergadura», añade.

Morales ha trasladado su malestar a responsables del Gobierno y en diferentes reuniones en las que ha participado, y justifica que el simple hecho de tener más de 5.000 habitantes «no significa que no suframos despoblación, al contrario. Desde mi apreciación creo que se deberían de haber tomado otros indicadores, como pueden ser el crecimiento del censo, ya que seguramente existan localidades situadas en el alfoz de bastantes ciudad que hayan comprobado como el número de sus habitantes se ha incrementado en los últimos años de una manera vertiginosa, y además sean susceptibles de recibir fondos sin sufrir ningún problema de población».

Casa Salamanca. El futuro de la Casa Salamanca continúa en interrogante, aún más desde que anunciaron a los miembros del gobierno local que no eran candidatos para optar a los fondos europeos. Si bien, a falta de conocer si el proyecto tendrá cabida en otras convocatorias de ayudas de carácter nacional, regional o provincial, el alcalde mantiene que «habrá que debatir y pedir un crédito para terminar las obras en una sola fase».

Asimismo, otros proyectos que barajaban ejecutar, como la reforma de la casa de la calle Mayor 38, se podrán beneficiar de una subvención que lanzará el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo próximamente destinada a infraestructuras municipales.