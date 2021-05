Ana Sánchez pide a Igea que dé ejemplo y deje de pontificar

La socialista Ana Sánchez pidió al vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que dé un “poquito más de ejemplo” y deje de “predicar” y “pontificar” sobre el buen uso del dinero público. “No le tolero ni una sola lección más”, dijo, a lo que éste le respondió que los dirigentes del PSOE de Castilla y León no conocen la ética ni aunque les atropelle.

En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, Sánchez preguntó si consideraba la Junta que está velando con garantías por el destino de los 1.000 millones de euros enviados por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Además, Ana Sánchez aprovechó para recordar, tras escuchar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que si Luis Tudanca es “heredero” del sanchismo acabará siendo un presidente “decente” y no haciendo cola en Soto del Real.

“Tienen un problema, se llama tres por ciento”, afirmó la socialista en referencia a la frase de Pascual Maragall. “Dónde está el dinero”, se preguntó. “Siempre es un placer escuchar sosegadas intervenciones”, dijo el vicepresidente quien calificó la intervención de la socialista de “brillante pelorata” y le recordó que en materia de corrupción habría “para todos”.

Igea reconoció que trabajan para mejorar el control del dinero público para lo que anunció alguna iniciativa, al tiempo que expuso que se puede medir si su destino es legítimo, se ajusta a la ley y es eficaz. Ante estas palabras, Ana Sánchez se refirió a las encuestas encargadas por la Junta que consideró la “punta de todo un iceberg”, a lo que Igea le respondió con el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La socialista relató que mientras el 3 de abril de 2020 se encargó un sondeo no había medidas para los sanitarios y se vestían con bolsas de basura. Continuó que el 6 de octubre, no había rastreadores y el Gobierno mandaba efectivos del Ejército y el 3 febrero de 2021, no había fondos para los ERTE, tras salvar la Navidad y no había recursos para la hostelería. “No les da ni un poquito de pudor”, preguntó.

Francisco Igea relató que para conocer qué se ha hecho con los 1.000 millones puede asomarse la socialista a la cola para la vacunación en el Centro Cultural Miguel Delibes en los hospitales, los centros de salud, las UCI y recordó, sobre el superávit de las cuentas, que ocho autonomías cerraron 2020 con más fondos en términos relativos que Castilla y León, y recordó que todas ellas tienen gobierno socialistas. “No se qué habrán hecho ustedes”, dijo.

La socialista aprovechó para criticar que la Consejería de Empleo e Industria privatice el Plan de Choque de contra la pandemia y el de Industria a consultoras de Madrid y País Vasco. También ironizó con que la Oficina contra el Fraude va a tener “tareita” con los miembros de la Junta una vez que anuncie de forma “inminente” que se va a llevar a las Cortes su creación.

“Mañueco y el nuevo PP, domínense la carcajada”, dijo Ana Sánchez, para referirse a presuntos pagos en metálico de las primarias del PP. Por ello, expresó sus dudas sobre el destino del dinero público, pese a que los “naranjas” estén en su opinión “cómodos”. Por ello, aseguró que los castellanos y leoneses querían que hubiera gente decente al frente de la caja pública.

El vicepresidente criticó el “cuajo” de la socialista por referirse a lo que pasaba en abril del pasado año, cuando recordó que la Junta estaba esperando que el Gobierno trajera los equipos prometidos con la compra centralizada. Sin embargo, indicó que tenían que buscar en todos los mercados, así como a los pilotos, las aerolíneas y hacer todo el trabajo. También destacó que Castilla y León era la que tenía más rastreadores y destacó el reciente acuerdo firmado sobre los ERTE.