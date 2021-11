Igea: "Me preocupa más el futuro de CyL que de Ciudadanos"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, aseguró hoy que estar, "personalmente, mucho más preocupado por el futuro de Castilla y León que por el futuro de Ciudadanos", aunque recalcó que "importa que se mantenga una opción política que defienda las políticas liberales".

"Las políticas liberales en esta comunidad, la transparencia, la lucha contra la corrupción, eliminación de los aforamientos, una política de diálogo social diferente y las reformas necesarias en la sanidad es lo que hemos propuesto en el pacto de Gobierno y es lo que estamos llevando a cabo. Eso es lo que nos importa y esas son las políticas urgentes", enumeró.

En este sentido, Francisco Igea incidió en que, en ocasiones, "en política es mucho más importante pactar para salvar a tu país que pactar para salvar a tu partido" y aseguró que ese "mensaje" está en "la estrategia" de su formación política. "Nosotros hemos firmado un pacto de Gobierno, somos gente fiable. Una de las cosas que más ha perjudicado al partido es dar esa sensación de inestabilidad. Por eso, hemos remarcado durante estos dos años nuestra lealtad al pacto, nuestra seriedad en la acción de gobierno y vamos a seguir así", sentenció.

"Creemos que es lo que necesitan los ciudadanos de Castilla y León. Necesitamos estabilidad y este país y esta comunidad necesitan políticas a largo plazo, no jugar todos los días a corto, ver si todos los días la encuesta cambia y hoy provoco un adelanto electoral porque, así, gano tres escaños, subo cinco o bajo seis", agregó.

Igualmente, insistió en que "debemos salir de la política cortoplacista" y consideró que "existe un futuro para el centro liberal y partidos reformistas; cada vez, más porque la polarización está abriendo ese hueco".

España vaciada

Por lo que se refiere al progresivo auge de la España vaciada y su posible reflejo en un partido político para las próximas elecciones, el número dos del Ejecutivo autonómico reiteró su discurso acerca de la representatividad y el papel que desempeñan los partidos mayoritarios. "Hemos anunciado muchas veces que esto iba a suceder. Tenemos que pensar qué va a pasar si los grandes partidos no son capaces de reflexionar sobre esto porque esto no está ocurriendo porque sí. Todos tenemos responsabilidad. Los ciudadanos no se sienten representados, están hartos y nos vienen a decir que, como todo el mundo entra en la puja y siempre ganan lo nacionalistas, yo también voy a entrar en esa puja", expuso.

"Los partidos piden disciplina de voto y hacen bien en lo ideológico, programas, leyes y proyecto legislativos pero también tienen que saber que los representantes de los territorios tienen que defender los intereses de los territorios y los ciudadanos se tienen que sentir representados. Eso es incompatible con el cesarismo, con establecer las listas desde arriba, con proyectos políticos que, en general, dominan desde el centralismo toda la actividad política en los territorios", apuntó.

De esta forma, Igea atribuyó la situación política actual a "no haber tomado esas decisiones en su momento" y aseguró que "estamos a tiempo", siempre que los partidos nacionales "reflexionen", bajo la amenaza de "encontrar en breve con un Parlamento ingobernable".

"Necesitamos un proyecto de nación, ilusionar a los españoles con un proyecto nacional. Si no, vamos a tener la suma de los intereses. Tenemos que dejar de permitir el triunfo de las políticas egoístas, cortoplacistas y del chantaje presupuestario permanente de los nacionalistas, ser capaces de cambiar la gobernanza de los partidos y ser capaces, a veces, de llegar a acuerdos nacionales entre los grandes partidos para evitar esto que está sucediendo", dijo.

Francisco Igea hizo todas estas declaraciones en el Campus Universitario Viriato, en la capital zamorana, antes de intervenir en la clausura de la jornada 'Respuestas innovadoras de la cooperación transfronteriza al cambio climático', organizada por la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y enmarcada en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Sanidad

El vicepresidente de la Junta puso a la sanidad como "ejemplo" de "uno de los grandes problemas que necesita grandes acuerdos", ya que las cifras "obligan" a adoptar medidas. "Número de facultativos que se jubilan, distribución de la población y distribución de los recursos. Nosotros hemos hecho un análisis sobre esto y hemos pedido al principal partido de la oposición que se siente a hablar y no quiere. Le hemos pedido que debata públicamente sus propuestas y no lo hace", criticó.

"Esto no sucedería en Alemania. Habría un acuerdo porque es un gran problema que afecta a un servicio esencial. Utilizarlo demagógicamente, alentar el descontento no le está trayendo notable beneficio al Partido Socialista. De hecho, en las encuestas, se cae. ¿Quién triunfa? Quien se mueve en ese espacio: el populismo", advirtió.

Por último, incidió en que el PSOE "no pone soluciones y busca culpables" y apostilló: "En política, hay que asumir costes y ser valientes. Estamos en política para cambiar las cosas y para mejorar el futuro de nuestros ciudadanos".