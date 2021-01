Más pruebas para señalizar el AVE pero no más obras

Implantar el sistema de señalización más avanzado en la línea de alta velocidad que llegará hasta la capital burgalesa procedente de Palencia exigirá llevar a cabo un nuevo periodo de pruebas en la línea. Este se sumará a los test que a lo largo de los meses de septiembre y octubre ya llevaron a cabo Adif y Renfe, primero con trenes ‘laboratorio’ y posteriormente con convoyes comerciales de pasajeros.

Sin embargo, no será necesario ejecutar obras extra en la infraestructura, con lo que el retraso adicional, que ya ha sufrido en muchas ocasiones el tramo Venta de Baños-Burgos será menos de lo temido.

En respuesta facilitada a este periódico, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias aclara que el sistema de ERTMS Nivel 2 (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario que permite circular a la velocidad de 300 kilómetros por hora) «ya está instalado en la línea Venta de Baños-Burgos y, por lo tanto, no hace falta sacar ninguna licitación ni adjudicación adicional». Tras haber finalizado las obras necesarias a lo largo de todo el tramo, «actualmente está en marcha la fase de pruebas de todos los subsistemas ferroviarios del tramo Venta de Baños-Burgos, como paso previo a poder solicitar la autorización de puesta en servicio por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria», añaden desde la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes.

Para pasar el filtro de la Agencia, «es imprescindible que se finalicen con éxito todas las pruebas previstas». Ya se dan por concluidas, de forma satisfactoria, «las correspondientes a la infraestructura, vía y catenaria», pero quedan pendientes de completar los testeos del sistema de señalización y comunicaciones, dentro del cual se encuentra el ERTMS como sistema principal,? así como el llamado ‘Asfa’ como sistema de respaldo.

Este último es el que ha empleado Renfe en sus primeras incursiones en la línea, pero la operadora advirtió hace meses que hasta que no esté listo el ERTMS no podrá concluir la formación de sus maquinistas. Al contrario de lo que sucedió por ejemplo en la llegada del AVE a Palencia o León, los planes no pasan por circular durante una temporada con el Asfa (cuyo límite de velocidad son los 200 kilómetros por hora) y que posteriormente entre en vigor el ERTMS, sino inaugurar la línea con el mejor sistema de señalización y seguridad posible.

breve pero incierto. ¿Cuánto durarán esas pruebas que faltan por hacer? Desde Adif no precisan un horizonte temporal concreto, pero apuntan a que se trata de un procedimiento breve, por lo que no hablaríamos de más meses añadidos de retraso. Otra cosa será el momento en el que se pronuncie la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, cuyos plazos suelen ser más generosos como ocurrió en el último tramo del AVE Zamora-Galicia, donde la autorización final se demoró cinco meses.

Y a partir de ahí, en cualquier caso, hay que concretar el momento de inauguración oficial de la línea que dependerá no solo de criterios técnicos sino también de la oportunidad política y de la situación general de la movilidad en el país derivada de la pandemia. No parece probable que el estreno de la alta velocidad pudiera realizarse con confinamientos perimetrales de por medio y por tanto la imposibilidad de un turismo interior ‘libre’, que desanime la demanda y el número potencial de viajeros.