Sola frente al temario

En segundo de Bachillerato los nervios y el estrés se multiplican desde el primer día de clase únicamente con escuchar que la EBAU está a la vuelta de la esquina, pero a Esther García el sufrimiento le llegó dos días antes de arrancar el curso al enterarse de que no iba a poder ir a la asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente en su instituto. Nadie más había seleccionado esa opción al rellenar la matrícula en el IES Campos de Amaya de Villadiego y el mundo se le cayó encima cuando la única solución pasaba por realizarla a distancia en el Cardenal López de Mendoza de Burgos. Las otras dos optativas que podía elegir, Tecnología Industrial y Francés, no las había cursado el año anterior así que no tenía más remedio que comenzar con esta modalidad que desconoce por completo. Ya ha recibido los apuntes para ‘empapárselos’ por su cuenta y, a pesar de la dificultad, nada frena su ganas de sacar la máxima nota posible en este decisivo curso mientras piensa todavía qué carrera estudiará.

No ha parado de luchar para lograr que la situación diese un giro e incluso ha acudido hasta la Dirección Provincial de Educación para encontrar una solución mejor, pero esta joven de Melgar de Fernamental no lo ha conseguido. Deberá organizarse para estudiar en casa, y si se le presentan dudas sobre los trabajos que tiene que subir al aula virtual se puede poner en contacto mediante correo electrónico con el profesor. «Una décima cuenta y no es lo mismo ir a clase que hacer a distancia la asignatura sola, si ya cuesta el curso...», expresa preocupada Esther, que reconoce que comenta con la gente su situación y no dan crédito.

