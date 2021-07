Griezmann, una moneda de cambio

El futuro de Antoine Griezmann es incierto. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, no cerró la puerta a un posible intercambio del azulgrana. «Tiene contrato en vigor, es jugador del Barça y salvo que se produzca una circunstancia distinta, nosotros contamos con él. Ha habido movimientos en el mercado y esto es normal, pero no podemos negar un interés por el jugador», manifestó el mandatario culé, que se deshizo en elogios hacia el internacional francés, pero no descartó su salida.

Tanto el máximo responsable culé como el director de fútbol Mateu Alemany reconocieron que «no podemos negar que ha habido interés por el jugador y eso muestra su calidad», señaló, matizando que «salvo que haya circunstancias diferentes, contamos con él». Alemany fue algo más específico: «No es fácil que un club venga con una oferta para el nivel de Griezmann», zanjó.

Son muchos los pretendientes en el mercado de fichajes. El posible trueque entre el Atlético de Madrid y el Barça, con Griezmann y Saúl parece descartado, según las palabras del mandatario colchonero Enrique Cerezo: «Que yo sepa no hay ninguna negociación por Griezmann», señaló ayer mismo.

La Premier League podría ser un destino apetecible para el ariete francés, dentro de los clubes que tienen mayores recursos económicos y altas miras en lo deportivo.

Entre ellos se presenta el Chelsea, vigente campeón de la Champions League, que está pendiente de incorporar a un delantero de primer nivel. En la misma tesitura se encuentra el Manchester City de Pep Guardiola que está interesado en un atacante, aunque apunta al líder de los ‘pross’ Harry Kane, que es quien reúne sus requisitos, aunque el Tottenham no está muy por la labor de dejar irse al inglés. Si es así y finalmente Kane se va, el azulgrana podría cubrir su puesto, aunque es al internacional galo a quien no le seduce la idea de militar en este equipo. Otro de los equipos que se encuentran a la expectativa es el Manchester United.

En la Serie A

Más allá de la Premier, en Italia, el Inter se conforma con conservar a sus puntas, Romelu Lukaku y Lautaro Martínez y el Milan tampoco está para grandes incorporaciones.

Es la Juventus de Turín el destino que se antoja más plausible. En Turín aún esperan liberarse de los 60 millones de euros que les cuesta retener a Cristiano Ronaldo un año más y para ello lo último que se habla es de un trueque con el PSG con el goleador argentino Mauro Icardi. Aunque también se ha barajado un posible intercambio con el Barça con Griezmann y Paulo Dybala de protagonistas.