Achacan las filtraciones de la plaza Santiago al asfaltado

La dirección facultativa del proyecto de la plaza Santiago decidió cambiar la capa superior prevista de asfalto fundido por otra de aglomerado asfáltico al ser un material similar y tener el marcado de calidad CE que exige la Unión Europea. Sin embargo, ahora la Asociación Nacional del Asfalto Pulido (Asnafu) asegura que el sistema que se empleó finalmente «no cuenta con las mismas propiedades impermeabilizantes».

El secretario de Asnafu, José Luis Navarro, indicó que el asfalto fundido se coloca sobre dos capas de tela asfáltica (sistema Imperbal) y subrayó que la técnica empleada no es la misma. «El material de la plaza es diferente, es el que se coloca en las carreteras. Cuando se coloca se necesita emplear una maquinaria pesada que ha dañado la tela asfáltica. Además, el propio aglomerado asfáltico no es impermeable en sí mismo. No tiene las garantías de impermeabilización del asfalto fundido, que no necesitan apisonadoras para su colocación y no se dañan las telas asfálticas que van debajo», señaló.

En su opinión, si se hubiera respetado la técnica inicial prevista «casi al cien por cien no se hubieran producido ningún problema de filtraciones», añadió.

Por su parte, el concejal de Fomento, Daniel Garabito, aseguró que los técnicos garantizaron que ambos materiales «eran equivalentes» y podían modelarse. «El asfalto fundido lo produce una asociación mientras que los aglomerados asfálticos son más estándares y tienen un marcador CE», apuntó, al tiempo que señaló que a partir de ahora se considera «más razonable» que en los proyectos del Ayuntamiento se empleen aglomerados asfálticos que asfaltos fundidos al tener más garantías».

Garabito insiste en que la ejecución de la plaza es la correcta y reitera que el asfalto no influye en la aparición de goteras. «La capa de impermeabilización está a cuatro centímetros por debajo».

Vigilancia con la lluvia. Técnicos municipales se desplazaron ayer al aparcamiento situado bajo la plaza para comprobar la evolución de las goteras con la lluvia caída. Precisamente, la comisión de seguimiento realiza informes semanales con el objetivo de detectar el origen. «El hecho de que llueva durante todo el fin de semana nos va a permitir ver la evolución de las goteras».

La entrada de agua que se produce en al menos seis puntos, cuatro en la parte central de y dos en la zona de los respiraderos. Se da la circunstancia de que aparecen por la mañana y por las tardes se quitan. «Puede deberse a la condensación. Cuando hace frío el agua cae y al aumentar la temperatura, evapora», aseguró, al tiempo que reiteró que se continuará haciendo seguimiento de cara a buscar una solución al problema.