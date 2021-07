Ayuso condiciona su presencia en la Conferencia de Presidentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la particular guerra de desgaste que mantiene contra el Gobierno desde el inicio de la pandemia, reabrió ayer viejas heridas y dio un nuevo golpe sobre la mesa con el Gabinete central en su punto de mira. Lo hizo al anunciar que no acudirá a las próximas Conferencias de Presidentes si no se cumple el reglamento: «Para ir a escuchar y aplaudir al jefe del Ejecutivo no iremos».

Así se pronuncio la popular durante una visita a la localidad madrileña a Villaviciosa de Odón, en la que aclaró que sí participará la próxima semana en el cónclave convocado en Salamanca «porque nos hemos comprometido ya y hay que hacer las cosas bien». Pero dejó un aviso para las próximas citas entre mandatarios regionales y el Gobierno de la Nación: «Les anuncio que mientras estas conferencias no se presenten, no se programen y no se traten de acuerdo al reglamento, es decir, con un orden del día, con 20 días de antelación, con los temas ya prefijados desde las distintas administraciones, la Comunidad de Madrid no va a seguir asistiendo».

Ayuso lamentó, en este sentido, el trato dado a los jefes de los Ejecutivos autonómicos por parte de Moncloa: «El Gobierno que tengo el honor de presidir no puede ir a una reunión donde nos dan cinco minutos acotados para tratar el reto demográfico, los fondos europeos o la situación de las vacunas. No sabemos si serán más temas o menos y no se tiene en cuenta nuestra opinión porque ya se debería haber peguntado por ella estos días».

Y es que Madrid, según su presidenta, no ha recibido aún órdenes del día ni se le ha permitido negociar nada con el Gabinete central.

En tiempos de Rajoy

La popular quiso poner en valor lo sucedido con el presidente anterior a Sánchez: «Recuerdo anteriores Conferencias cuando las celebraba Rajoy con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que durante semanas se debatía entre las distintas administraciones y se llegaba a largos acuerdos antes de las reuniones para después ponerlas todos en común. Eso no ha sucedido jamás ahora con el actual Ejecutivo».

Por todo, añadió, «si las conferencias se van a seguir celebrando de esta manera, simplemente para escuchar y aplaudir al presidente del Gobierno, no iremos porque tenemos mucho que hacer y creemos que hay que cuidar las formas y tienen que servir para su objetivo. Si no, es ir para echar un día fuera y no avanzar».

Finalmente, recordó que «este órgano fue constituido en teoría para fomentar el debate político entre distintas administraciones y también para potenciar las relaciones entre todas ellas», pero, a juicio de la Comunidad de Madrid, «desde hace 17 conferencias no se está cumpliendo el mismo porque su reglamento dice claramente que se tienen que convocar con 20 días de antelación, con un orden del día y dejando claro los puntos que se van a tratar, cuándo y dónde».