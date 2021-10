Malestar en Villalonquéjar por cerrar el consultorio médico

De tener el médico a la puerta de casa a verse obligados a desplazarse un mínimo de seis kilómetros para recibir atención. Esta es la situación que viven los vecinos de Villalonquéjar que han visto cómo en el consultorio, ubicado en las antiguas escuelas, no se ha restaurado la atención presencial tras la pandemia. Hasta ahora el doctor acudía dos días a la semana y el personal de enfermería uno al mes para atender a los residentes de este barrio pero la sorpresa ha sido cuando la nueva doctora les cita en consultorio de Quintanadueñas al alegar que las instalaciones no reúnen condiciones.

La situación ha creado un profundo malestar debido al trastorno que supone desplazarse hasta una localidad para la que no existe transporte público, dado que las personas mayores no tienen vehículo propio y dependen de familiares o de otros vecinos para acudir a la cita. «Después de la pandemia la médica nos ha dicho que tenemos que ir a Quintanadueñas y que a este consultorio no viene al alegar que está mal pero está igual que antes. Aquí siempre han venido los médicos y nunca se han quejado», aseguró María Luisa Lázaro, portavoz vecinal.

