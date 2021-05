11 agentes llevan 14 meses sin cobrar dietas que adelantaron

Es habitual que los agentes que aprueban la oposición de la Policía Local adelanten de su bolsillo los gastos generados durante su estancia en la academia de Ávila, paso previo y obligatorio a incorporarse al cuerpo. No lo es tanto que el Ayuntamiento tarde en devolverles ese dinero más de un año desde que finalizaron sus prácticas. En el caso de once efectivos que ya son parte de la plantilla desde febrero de 2020, ni siquiera han recibido un euro a día de hoy. Y no será porque no lo han solicitado en la concejalía de Personal, que lleva prometiendo meses saldar la deuda, que en algunos casos supera los 2.000 euros.

Según explican desde el Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPM), el acuerdo de funcionarios contempla la manutención y los viajes que realizan los agentes durante el periodo de prácticas en Ávila, que suele durar unos seis meses aproximadamente. Las cuantías varían en función de si se desplazan en un vehículo particular o si van de acompañantes. El convenio entiende que tienen que compartir cuatro personas ese viaje que realizan de lunes a viernes en coche. Las cantidades adeudadas oscilan en función de estos condicionantes entre los 1.400 y los 2.400 euros.

Los efectivos adelantan todo ese dinero y una vez finalizan su formación deben presentar las facturas en el Ayuntamiento. «Las certificaciones pasan un periodo de fiscalización y es normal que tarden en abonarlas unos tres meses», apuntan fuentes sindicales. Pero los once agentes de la promoción de 2019 entregaron la documentación en febrero del pasado año y aún están esperando a que se les pague.

«Podemos entender que haya habido una pandemia de por medio y que eso genere muchos trastornos en la administración», señalan las mismas fuentes, «pero no puede ser que se retrasen más de un año». Para más inri, estos funcionarios apenas cobran 690 euros mientras están de prácticas.

Este problema lo han expuesto en numerosas ocasiones en las mesas de los trabajadores a las que acuden los representantes municipales. «En enero nos dijeron que no daba tiempo a solucionarlo ese mes pero que en febrero se harían cargo de los costes. Además, hubo un cambio de concejala y no tenía constancia del tema. Tuvimos que registrar un escrito porque no cumplieron. La nueva edil nos dijo que si no era en marzo sería en abril y los agentes siguen esperando», denuncia el SPPM.

Los representantes de los trabajadores consideran que con este tipo de incumplimientos «los agentes terminan desmotivados y vapuleados cuando más ilusión por el trabajo tienen». Los afectados no descartan, de hecho ya están estableciendo contactos legales, solicitar al Consistorio unos intereses de demora de al menos dos meses por este retraso, una cantidad que se podría incrementar si no se efectúa el pago en las próximas semanas. «Después de 14 meses no puede haber una excusa razonable para una tardanza así», sentencian.