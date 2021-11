Igea exige criterios para repartir los fondos demográficos

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, exigió hoy al Gobierno que fije unos criterios de reparto para la distribución de los fondos del reto demográfico. "No es justo darle a todo el mundo igual", afirmó y añadió que lo justo es darle cada uno según sus necesidades y la intensidad de su problema.

Igea, que participó este viernes en la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, que se celebró por videoconferencia, informó que el Gobierno de España ha planteado la distribución de 597.000 euros a cada una de las comunidades y ciudades autónomas para desarrollar proyectos piloto vinculados con el reto demográfico, "sin tener en cuenta las particularidades ni la gravedad de este problema en los distintos territorios".

El vicepresidente censuró el "reparto uniforme" de fondos y trasladó el "malestar" por este hecho al Gobierno, porque argumentó que no entienden que el reparto de los fondos no pueda hacerse "a todos por igual" o por población. "No puede ser que todas las comunidades argumenten que tienen problema reto demográfico", dijo y pidió definir los criterios de reparto, como la dispersión o envejecimiento, que a su juicio "de verdad" responden a la gravedad del problema demográfico.

En su opinión, es "inaudito" que haya quien justifique que es "lo mismo tener superpoblación" o crecimiento que la situación de Aragón, o Castilla-La Mancha. "No es justo darle a todo el mundo igual", dijo. "Esperamos que esto no vuelva a suceder" y confió en que esto sea un "caso excepcional".