La variante Delta Plus llega a la Comunidad con cuatro casos

La nueva variante de coronavirus, la Delta Plus, ya se encuentra circulando por Castilla y León tras notificarse los cuatro primeros casos de la misma en las provincias de Valladolid y Segovia –dos en cada una–. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, fue la encargada de anunciar ayer la entrada de esta nueva mutación del SARS-COV-2 (linaje AY.4.2), que por el momento tiene su principal foco en Cataluña después de originarse en Reino Unido. Esta nueva variante es más contagiosa que las registradas con anterioridad, pero de momento no es resistente a la vacuna, por lo que la inmunización es efectiva contra ella. La irrupción de este nuevo actor en el tablero de la pandemia, según apuntó Casado en el desayuno informativo 'Foro salud', organizado por Nueva Economía Forum, obliga a no bajar la guardia y a estar muy atentos, más en un contexto en el que la incidencia está subiendo, aunque «no a un ritmo espectacular» en Castilla y León. Los datos de la Consejería revelaban ayer una incidencia de 48,14 casos por 100.000 habitantes, un punto y medio más que la jornada anterior y cerca de once por encima de los de hace siete días.

En todo caso, y aunque se haya dado «marcha atrás», la titular sanitaria confió en que esta «posible última ola» se pueda pasar sin tener que tomar medidas drásticas que no gustan, aunque están muy atentos para actuar, si fuera necesario, de manera preventiva lo antes posible. En este sentido, y recogiendo el guante que lanzó este lunes el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, Casado no descartó que Castilla y León aplique algunas nuevas, como la exigencia del pasaporte covid para entrar en recintos cerrados y concurridos, ya que es una manera de garantizar la seguridad, más ahora, que toda la población mayor de 12 años ha tenido la posibilidad de vacunarse.

De esta forma, la consejera explicó que en estos momentos desde Salud Pública trabajan en los criterios e indicadores de corte para requerir este documento, medida que confía que sirva, también, para aumentar las tasas de vacunación en los grupos de 30 a 39 y de 20 a 29 años con coberturas inferiores al 75%. En todo caso, defendió el buen funcionamiento de la campaña de vacunación en todo el territorio nacional, algo que se debe a que ha sido conjunta. De ahí, dijo, la importancia de ir de la mano, desde la Ponencia de Salud Pública y la Comisión de Vacunas, en todas las decisiones que se tomen en este sentido.

Linaje AY.4.2

La nueva mutación, denominada Delta Plus, recibe el nombre de AY.4.2 y se considera que puede llegar a ser entre un 10 y 15 % más transmisible que la versión Delta original, que ya de por sí era el doble de contagiosa que el original SARS-CoV-2. Los primeros casos en España se han detectado en Cataluña, que ha confirmado nueve casos entre septiembre y octubre y más de una veintena en estudio, según la información facilitada por la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas. En otros países como Reino Unido se calcula que tiene ahora una incidencia de entre el seis y el diez por ciento. La Organización Mundial de la Salud indicó esta misma semana que está vigilando este sublinaje de la variante Delta, que tiene dos mutaciones adicionales.

Reformas de calado

Por otra parte, en el transcurso de su intervención en el foro celebrado en Madrid, la consejera de Sanidad reconoció que «los próximos cuatro o cinco años son claves en la viabilidad del sistema» y si se quiere una «sanidad sostenible, segura y de calidad, tenemos que hacer reformas de calado». Así de tajante se volvió a mostrar Casado sobre la necesidad de reformar y reordenar no sólo la Atención Primaria, sino el sistema en general, y hacerlo con la mejor coordinación y el apoyo de las nuevas tecnologías. «Aunque tuviéramos más financiación, si siempre hacemos lo mismo, vamos a tener siempre el mismo problema», concluyó.