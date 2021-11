Un caso sospechoso de la variante Ómicron en Valladolid

Castilla y León investiga un caso sospecho de la variante Ómicron de una persona contagiada de covid-19, que no ha viajado a África. El estudio está en manos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, pero no es una persona de esta provincia, según informó la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

En ese sentido, la consejera indicó que existían una sospecha por la clínica que presentaba el paciente, por lo que se le hizo una prueba PCR para determinar si se trataba de un caso de la variante Ómicron, lo que de confirmarse supondría el primer contagio en la Comunidad de esta cepa. De momento, señaló que se está revisando, ante una posibilidad "muy microbiológica".

Se trata de un análisis de microbiología sobre el que todavía no se tiene el resultado, si bien Verónica Casado indicó que las posibilidades son "muy bajas". De esta forma, puso en valor del trabajo de los servicios de microbiología de la Comunidad, que todavía no han secuenciado ningún caso de la variante Ómicron, si bien aseguró que no le cabe ninguna duda de que los habrá y de que esta variante será la mayoritaria si tiene una mayor infectividad.

En la misma línea, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, insistió en que no tenía duda de que se detectarán casos de Ómicron, una variante detectada inicialmente en Sudáfrica, y que acabará siendo la mayoritaria, como ha ocurrido con la Delta y otras anteriores. "No hemos conseguido parar nunca en la frontera a la covid", dijo.

Igea insistió en que no hay ningún dato objetivo de que esta variante, que ya ha llevado a la suspensión de vuelos y cierre de aeropuertos, presente un mayor riesgo o un escape inmunológico a la vacuna. En su opinión, durante estos días se está "sobreactuando" y tomando decisiones que siembra un "miedo innecesario".