«Vamos con todo al play off, serán partidos a cara de perro»

Este vizcaíno de 32 años es un hombre importante para el Burgos tanto en el vestuario como en el césped. Cuando se calza las botas aporta trabajo y calidad a partes iguales, mientras que su carácter bromista, alegre y extrovertido le convierten en una pieza básica en el día a día. Tiene una dilatada experiencia en la categoría y tres play off a sus espaldas. En el último, el que jugó con el Mirandés, logró el ascenso. Sabe que será complicado, pero también asegura que el equipo está preparado para dar la campanada.

¿Hay ganas de play off?

Se van acercando las fechas y cada día que pasa hay más ganas de disputarlo, de hacerlo bien y de tratar de subir a Segunda. Nos quedan dos partidos de esta fase y no nos podemos despistar porque queremos llegar en las mejores condiciones. Hay que seguir compitiendo para llegar en forma.

¿Es complicado motivarse en los dos partidos que quedan cuando los deberes están hechos?

De puertas para fuera es entendible que la gente piense en el play off, pero de puertas para dentro sabemos que hay 6 puntos en juego. Hay que dignificar la profesión porque hay equipos que se están jugando mucho y ellos se merecen que demos el cien por cien. Además, quizás haya cambio de jugadores y pueda entrar gente que ha tenido menos oportunidades. Todos tenemos que llegar a tope.

¿Llegar al play off al cien por cien es crucial?

Esta temporada quedar primero no te da la ventaja de otros años, en los que podía perder una eliminatoria y reengancharte. Solo hay una posibilidad para pasar a la final. Iremos con todo ya que serán partidos a cara de perro en los que no nos podemos equivocar. Vamos a ir los 16 equipos a por todas y va a ser complicado.

¿En qué momento se encuentra el equipo?

El equipo no se va a relajar. En las buenas y en las malas siempre ha estado concentrado. Lo que nos ha dado de comer este año ha sido la solidez que ha habido tanto en ataque como e defensa y el buen grupo que hay en el vestuario. Todo lo que no sea eso sería confundirnos. No hay espacio para la relajación. Todos estamos con las orejas para arriba porque en dos semanas nos jugamos el trabajo de todo el año. El objetivo era estar en la Pro, pero ya que tenemos la oportunidad de ir a por el ascenso a Segunda tenemos que ir a por ello como sea. Estoy convencido de que vamos a llegar bien.

¿Ese punto de confianza y sobriedad que demostró el equipo ante el Zamora es la mejor noticia a estas alturas de la temporada?

Estamos en un punto de confianza alto porque las cosas están saliendo bien. Estamos encajando poco, arriba se están materializando las ocasiones… Esa es la base del éxito. A todos nos gusta jugar bonito, pero lo primero es ser sólidos, no encajar y a partir de ahí crecer. Tener esa confianza hace que nos atrevamos a hacer más cosas.

¿El gran grupo que han formado en el vestuario es uno de los secretos?

Igual es el mayor de los secretos. Es verdad que por muy buen grupo que haya hacen falta buenos futbolistas para estar arriba. Este año se ha juntado un grupo muy sano, muy trabajar, positivo y existe un gran ambiente. Este año se ha hecho hincapié en el tema personal y se ha acertado. Especialmente los que no juegan son los que más están aportando. Si los que cuentan con menos minutos bajan los brazos, el que suele estar en el once se relaja. La receta del éxito es que se ha creado un grupo muy humano en el que hay muchas ganas de crecer.

Ya ha jugado el play off con Real Oviedo, Barakaldo y Mirandés, ¿tiene claro lo que les espera?

Hemos fichado por el Burgos para jugar este tipo de partidos porque es dónde más futbolista te sientes. Suelen ser partidos cerrados, en los que si te equivocas te puedes ir para casa. Puede influir mucho una expulsión, un penalti, una mala decisión de cualquier jugador… No tiene nada que ver a los de Liga, donde siempre hay tiempo para enmendar algún tropiezo. Hay que tener la máxima tensión posible, porque el mínimo detalle te soluciona el partido o te manda para casa.

¿Ha echado un vistazo a los posibles rivales?

Nos equivocaríamos si nos fijáramos en los equipos que nos podemos enfrentar. Ahora hay que tener los cinco sentidos en el Unionistas y luego en el Celta B. Salirnos de ahí no sería perjudicial. Hay ir a por los 6 puntos porque a todos nos gustaría acabar esta fase sin derrota. Cuanto mejores sensaciones tengamos antes del play off mejor será.

¿La visita de Antonio Caselli al vestuario el pasado martes fue para felicitarles, darles explicaciones...?

Nosotros nos hemos abstraído de todo tipo de especulaciones. Lo deportivo ha ido sobre ruedas y quizás en otros planos no ha ido tan bien. Si pensamos en ese tipo de cosas nos equivocaríamos. Tenemos que enfocarnos en lo nuestro y con lo demás ya veremos lo que ocurre. Todos sabemos que si lo deportivo va bien, lo institucional suele ir bien también. A nosotros lo que nos gusta es jugar al fútbol. Es verdad que no ha sido todo bonito y que han pasado cosas, pero ahora no es el momento. Si en cuatro semanas estamos en Segunda, lo institucional y lo económico irá también de la mano. Hay que intentar ese ascenso, que creo que nos lo merecemos tanto nosotros como la afición.

¿Qué sentimiento les produce no poder compartir el éxito con la afición?

Es la mayor pena que tenemos en el vestuario. Este año la gente está disfrutando, aunque se han tenido que conformar con ver 2 ó 3 partidos. Con la temporada que llevamos El Plantío estaría a reventar todos los domingos como se pudo ver el año pasado yendo peor clasificados. Queremos darle una alegría a la gente, que pueda disfrutar después de que llevamos más de un año que se ha pasado mal. Hay personas que se han quedado sin trabajo o han perdido a familiares. Darles una alegría de este tipo dentro de las miserias que ha habido este año sería la guinda del pastel.

«Hay que dejarse de egos y sumar»

Galder Cerrajería está siendo uno de los habituales a lo largo de la temporada, aunque le está tocando amoldarse a una posición que no es la suya. «Cuando lo grupal va bien, lo individual también. Estoy actuando más escorado hacia la banda derecha, pero estoy contento porque creo que este año hay que dejarse de egos y sumar al equipo. Toca otro tipo de trabajo y de esquema y hay que amoldarse a lo que pide el entrenador. Somos una plantilla polivalente en el que muchos futbolistas pueden jugar en posiciones diferentes. Si cada uno hace su trabajo las cosas saldrán bien. Estoy contento porque tengo la confianza del míster», comenta el centrocampista vasco.

Tiene claro que lo importante es «estar en el once como si es de portero». Reconoce que todos los jugadores tienen su «posición favorita», aunque se muestra «contento» con su situación personal y por el rol que en estos momentos le ha tocado asumir en el colectivo. «Con balón tengo libertad absoluta para moverme por las distintas zonas del campo, siempre que en defensa tape la banda derecha», indica el burgalesista.