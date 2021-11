Pacheta resalta "las segundas partes" del Mirandés

El entrenador del Real Valladolid, José Rojo Martín 'Pacheta', ha apelado este viernes a la "contundencia y la concentración" para evitar más derrotas como la sufrida este miércoles ante el Amorebieta (4-1), la cual "ha escocido" pero "desde hoy, es fundamental pensar ya solo en el Mirandés", ha recalcado.

Según ha explicado el técnico burgalés, a su equipo le faltó "ser más contundente y duro en defensa" pero considera que "no fue sometido" por el rival, sino que "se pagaron muy caros tres errores garrafales en el área blanquivioleta al traducirse en goles en contra".

"No creo que se vayan a producir más este tipo de partidos con ese juego 'sencillo' tan difícil de combatir. Nuestra obligación es olvidar rápido, aprender rápido y pensar ya en el Mirándes porque va a ser un partido complicado ante un rival con un juego alegre y que tiene cuatro jugadores que han marcado catorce goles", ha advertido.

Pacheta también ha dejado claro que, aunque el Burgos CF también les endosó tres goles de diferencia (3-0), al igual que el Amorebieta (4-1), ambos partidos no tienen nada que ver "porque en Burgos el equipo sí fue superado durante veinte minutos, pero ante el Amorebieta no, ya que fueron errores puntuales".

En su opinión "el Real Valladolid es cada vez mejor equipo, la gente se va conociendo mejor, hay más fluidez con el balón, se impide correr al rival, eso la afición lo sabe y este sábado seguro que estará con el equipo para dar su apoyo, empujar y contribuir a la victoria".

Cambios en el once inicial. Como sucedió en el encuentro anterior, se producirán cambios en el once inicial, ya que Pacheta considera que es bueno para evitar lesiones y porque, además, "no hay unos jugadores mucho mejores que otros, sino que se trata de aprovechar el momento más destacado de cada uno".

En cuanto al Mirandés, el técnico del Real Valladolid ha resaltado "sus segundas partes, ya que han marcado bastantes goles en los últimos minutos, con buenos jugadores por fuera y por dentro y conocimiento del sistema porque llevan años haciendo lo mismo", lo que les obligará a "estar ajustados en la presión".

El atacante Gonzalo Plata, que ha sufrido un proceso catarral, estará preparado para formar parte de la lista de convocados y su titularidad dependerá de la evolución final, mientras que el resto de la plantilla -a excepción de Hervías, Raúl Carnero, Alcaraz, El Hacen y Hugo Vallejo- también estará a disposición del técnico.