Casado duda del avance de CyL en la desescalada este jueves

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, prácticamente ha descartado hoy el avance de Castilla y León en la desescalada esta misma semana atendiendo a los indicadores actuales, que reflejan una tendencia a "ligero ascenso". "Este jueves no creo que nos podamos incorporar a la nueva normalidad", ha subrayado Casado, que sin embargo no ve "lejano" este progreso porque "espero que no sea un nuevo crecimiento importante dentro de la Comunidad".

Castilla y León, ha explicado, sigue en riesgo "medio" de alerta sanitaria, con San Andrés del Rabanedo y León como municipios de más de 20.000 habitantes con mayor incidencia acumulada, mientras que otros como Burgos capital o Aranda de Duero también superan los 100 casos por cada 100.000 habitantes. "La situación está estabilizada pero puede estar experimentando una tendencia creciente", por eso, ha insistido en el uso de la mascarilla tanto en interiores como en exteriores cuando no se guarden las distancias "hasta que no estemos en indicadores de normalidad", a saber: menos de 50 casos por 100.000 habitantes o un mayor porcentaje de población vacunada.

La "mayoría" de los contagios actualmente se están detectando entre los grupos más jóvenes, ha indicado María Pacheco, directora general de Salud Pública, que ha comparecido en rueda de prensa junto a Verónica Casado. Al respecto, Pacheco ha anunciado que el número de casos de coronavirus en Castilla y León vinculados al macrobrote de Mallorca se ha elevado de 12 a 22, "algunos secundarios". En Burgos, según informó ayer la Consejería de Sanidad, hay dos casos y ocho contactos estrechos.

Al respecto, tanto María Pacheco como Verónica Casado han recomendado a los jóvenes que en junio hayan realizado viajes de estudios "a Mallorca, Gandía, Tenerife y otros puntos" y hayan relajado las medidas de prevención (uso de mascarilla, distancia social...) que "se pongan en contacto con Atención Primaria para que se les realice una prueba diagnóstica para cortar la cadena de transmisión". Además, han solicitado que "todos aquellos chicos que tengan organizados viajes a estos destinos próximamente, que los eviten", ya que actualmente hay "más de 1.300 casos activos y más de 5.000 contactos en seguimiento en nuestro país" relacionado con el macrobrote de Mallorca.

Vacunación. Respecto a la vacunación, Castilla y León va a seguir priorizando la inoculación de segundas dosis a mayores de 60 años "por ser la población de mayor riesgo". "Es nuestra obligación y nuestro objetivo fundamental", ha remarcado Pacheco. De hecho, en esa cohorte ya se ha acortado el tiempo de 12 a 10 semanas y Sanidad no descarta "acortar aún más los tiempos" entre ambos pinchazos.

Al tiempo que se completa la pauta vacunal de esta cohorte, Sacyl avanza también en la vacunación de la población de 50 a 59 y de 40 a 49, mientras que la Junta prevé que "en la segunda quincena de julio" se avance "de forma mayoritaria en toda Castilla y León" con la franja de edad de 30 a 39.