Alcaldes burebanos desaconsejan acudir al cribado de hoy

Varios alcaldes burebanos han recomendado a los vecinos de sus localidades que no se desplacen hoy al polideportivo municipal de Briviesca, donde se llevará a cabo el cribado a gran escala de la población de la zona básica de salud, compuesta por 44 municipios, pese a que este ha sido organizado por la Junta y la Gerencia de Atención Primaria de Burgos con la intención de detectar nuevos casos de coronavirus entre las personas asintomáticas.

Concretamente, el regidor de Poza de la Sal, José Tomás López, publicó un bando que literalmente decía que «ante la inexistencia de casos en la localidad se desaconseja acudir; no obstante, en caso de decidir hacerlo, rogamos eviten el desplazamiento en transporte público...». Un documento que ha levantado ampollas y que el regidor se ha visto obligado a rectificar tras recibir una llamada de la Gerencia.

El político justifica su postura explicando que actualmente en la villa salinera «no hay ningún brote activo» de la enfermedad y no ve necesario «saturar los recursos» con los que cuenta la gerencia, que considera que deberían emplearse en lugares donde haya «focos activos», subraya. «Con nuestra mejor intención creemos que la mejor forma de erradicar el virus es mantener el aislamiento social que actualmente se lleva a cabo en Poza, por ello que no considero necesario acudir a realizarse dicha prueba», añade.

Pero no es el único que opina así. Julio Ruiz-Capillas, alcalde de Busto de Bureba, es claro y declara a este periódico que se trata de un hecho voluntario pero lo «correcto y lo aconsejable es que la gente no vaya y se quede tranquila en su casa». El primer edil de Oña, Arturo Pérez, navega con más cautela y simplemente afirma que «somos mayorcitos para que cada uno haga lo que considere oportuno» pero vería más factible que «un equipo de profesionales se hubiese trasladado al municipio ha realizar los test que no movilizar a 2.000 personas de la zona oniense, pedanías y valles cercanos al punto caliente», explica.

El coordinador del Centro de Salud de Briviesca y alcalde de Quintanilla San García, Juan Busto, puso el grito en el cielo cuando leyó el comunicado del Ayuntamiento pozano y confiesa que le parece una «contradicción total. Si se lleva a cabo un cribado masivo es porque hay un problema serio en un territorio y es la única manera de combatir el problema», manifiesta. Quizás «existen casos asintomáticos en las localidades de estos alcaldes que ellos mismos desconocen. El test de antígenos que se hará hoy da muy buenos resultados con alta fiabilidad», expone.

Mientras, los regidores de pueblos más pequeños coinciden en que para los ancianos resulta «complicado trasladarse» hasta la capital burebana ya que muchos no disponen de vehículo propio. «Igual tendrían que haber citado previamente para evitar esperar mucho en las colas», sostiene Mercedes Segura, alcaldesa de Santa Olalla de Bureba.

El cribado de hoy en Briviesca, cuyo único objetivo es identificar a los usuarios asintomáticos que pueden facilitar la transmisión de la enfermedad y aislarlos lo más precozmente posible, ha comenzado a las 9 horas en el polideportivo municipal y finaliza a las 18. Se realiza en 6 líneas con un total de 14 enfermeras y la previsión es alcanzar al menos un 25% de participación, que en el caso de Briviesca serían unas 2.000 personas.

Miranda. Atención Primaria anima también a los censados en la zona básica de salud de Miranda de Ebro a participar en las pruebas del viernes y sábado en el polideportivo municipal de Anduva. En esta ocasión el cribado se realiza en 12 líneas, con un total de 28 enfermeras y contemplan que colaboren unos 8.400 vecinos. Para evitar aglomeraciones, la población acudirá según la primera letra de su apellido: A-F de 9 a 11 horas; G-L de 11 a 13 h; M-P de 14 a 16, y Q-Z de 16 a 18 horas.