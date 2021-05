Premiarán la mejor idea para reflotar el Comunero de Revenga

Los Ayuntamientos de Regumiel de la Sierra, Quintanar y Canicosa no se resignan a dejar morir de inanición el complejo hotelero del Comunero de Revenga, que lleva cerrado desde octubre de 2019. Tras intentar por la vía convencional encontrar un gestor del bar-restaurante en condiciones ventajosas, explorarán ahora una fórmula más imaginativa: el concurso de ideas.

Así, han decidido premiar la mejor propuesta para la gestión y explotación de las instalaciones, con los objetivos de crear empleo en la comarca y promover el desarrollo cultural y turístico de un entorno natural de gran valor forestal y ecológico, que además se considera un escenario propicio para el fomento del deporte y de la educación medioambiental.

«Queremos dar otra imagen y relanzar elComunero», explica el alcalde capitulante (se turnan los tres municipios), José Luis Vázquez, para avanzar que van a proceder a vallar toda la campaña alrededor del local hostelero y la ermita, con el objetivo de que no se cuele ganado y resulte un espacio más confortable. Porque pese a carecer de oferta hostelera, la zona ha recibido muchas visitas de turistas, gente de la comarca y viajeros en autocaravana durante toda la pandemia, atraídos también por la Casa de la Madera, un edificio gestionado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León en el que se desarrollan visitas, exposiciones, talleres -cuando se permiten-, escape room, juegos de geocaching...

El restaurante, que durante años funcionó muy bien, se encuentra en buenas condiciones de uso y está equipado con cocina y calefacción, confirma Vázquez, alcalde también de Regumiel. «Sí que ha habido interesados extraoficialmente, pero no se ha llegado a concretar nada», reconoce. Aunque consciente de que los plazos aprietan, su intención pasa por no perder el verano, al menos no por completo.«Ojalá no, que podamos sacarlo lo antes posible», apunta.

Por ello, han limitado el plazo a 15 días hábiles, tras los que convocarán un pleno para elegir ganador y poner en marcha el proyecto.

Particulares y empresas interesadas en concursar tienen 15 días hábiles para remitir sus propuestas al Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, en cuya web pueden consultar las bases. La mejor idea será premiada con 181,5 euros. Se requiere un desarrollo a nivel de anteproyecto, con un máximo de 10 folios, en las que se definan las propuestas para la Casa del Comunero de Revenga por un lado y por otro para las Aulas del Bosque. Vázquez confirma que acaban de recepcionar la obra de estos bungalós, después de solventar los problemas con la constructora, por lo que el nuevo gestor los estrenará.

En la propuesta de gestión se debe incluir la filosofía general de la gestión planteada, junto a los objetivos que se persiguen y las actividades propuestas.El documento puede acompañarse con anexos de dibujos, vídeos, maquetas en tres dimensiones... que ayuden a la comprensión del proyecto.

Todas las ideas se presentarán de forma anónima. La originalidad y el impacto de la propuesta sumará hasta 30 puntos, la facilidad de implantación 10, el interés para el Comunero hasta 20, otros tantos la viabilidad y los 20 restantes se adjudicarán con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y accesibilidad universal.