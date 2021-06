Nervios y satisfacción en el arranque de la EBAU en Burgos

1.672 estudiantes burgaleses han comenzado este miércoles la Prueba de Evaluación de Bachillerato (EBAU) para el acceso a la Universidad en la convocatoria de junio de 2021. Del total, 1.178 hacen la prueba en la capital burgalesa (Escuela Politécnica de la Milanera, la Facultad de Ciencias, la Escuela de Arte y Diseño y la Facultad de Económicas), 177 en Aranda de Duero (IES Cardenal Sandoval y Rojas), 154 en Miranda de Ebro (IES Fray Pedro de Urbina) y 68 en Medina de Pomar (Castela Vetulla).

La primera de las asignaturas ha sido Lengua Castellana y Literatura, como viene siendo tradicional, y la sensación de los estudiantes ha sido mayoritariamente positiva. Paula e Irene del centro Santa María la Nueva y San José Artesano, mientras repasaban las materias de la tarde con sus compañeras han comentado que los inevitables nervios de primera hora de la mañana se han ido disipando al comenzar las pruebas.

"Estoy bastante contenta, me ha parecido una prueba muy asequible con la misma dificultad que los exámenes normales", ha afirmado Paula. Su compañera Irene, que quiere estudiar el Doble Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, también se muestra satisfecha: "Lengua me ha costado, no es mi fuerte, pero me ha ido mejor de lo esperado y espero buenos resultados".

La coordinadora de las pruebas de acceso en la Universidad de Burgos, Isabel Gómez Ayala, destaca la falta de incidencias y valora el trabajo de los 130 profesores correctores y vigilantes y 24 miembros del Personal de administración y auxiliares de servicio que hacen posible que se desarrollen "con total normalidad y tranquilidad".

Las opciones a disposición de los estudiantes eran la poesía de Rubén Darío y Antonio Machado, el teatro de Buero Vallejo o la novela de Eduardo Mendoza. Por su parte, en el comentario de texto podían optar por artículos de David Trueba o Manuel Vicente.

José Miguel Poza, del IES Cardenal López de Mendoza, también se mostraba optimista tras las primeras pruebas. "Para mí eran las materias más difíciles y he salido contento", aseguraba este futuro estudiante del Grado en Ingeniería de Organización Industrial en la UBU, que mañana espera obtener buenos resultados en matemáticas, "mi punto fuerte", reconocía.

Sobre el ambiente en las aulas, José Miguel comenta los nervios iniciales. "Todo es nuevo y los profesores nos preparan para 'el fin del mundo' -comenta en tono de humor-, pero el ambiente es ameno y los responsables de las aulas son muy majos y ayudan mucho".

Tras esta primera toma de contacto, a los estudiantes les esperan dos intensos días por delante, donde tendrán que enfrentarse a los exámenes del resto de las asignaturas.