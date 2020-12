Tecnología para impulsar negocios

Como a tantas otras localidades, la fibra óptica ha llegado a la villa rachela. Desde hace apenas unas semanas casi 600 viviendas, negocios y empresas disponen de esta tecnología de banda ancha, tras una inversión de 95.000 euros. Para el alcalde, Millán Bermejo, es la oportunidad que estaban esperando desde hace años para impulsar los negocios en la villa, que vive, fundamentalmente del sector turístico y que necesita de esta tecnología, fundamental para completar el resto de servicios que ofrece la villa y que la hace tan atractiva para instalarse en ella para teletrabajar, algo que ya está empezando a dar sus frutos, y que es más necesario que nunca tras la crisis de la covid-19, explica el alcalde.

Por otra parte, el regidor explica que la fibra óptica se ha completado con otra tecnología, que llega a los lugares que aquélla no ha podido, incluso a la pedanía de Ura, con lo que ahora mismo, Covarrubias, está cubierta al cien por cien. Se trata de tecnología Wimax, de banda ancha por ondas, un sistema más personalizado, aunque no ofrece los mismo servicios que la fibra, pero permite trabajar, algo fundamental para el Ayuntamiento de la localidad, de cara a frenar la despoblación.

Tras conseguir este objetivo, ha llegado la hora del Ayuntamiento para actuar en ese objetivo. Y en este sentido, el alcalde explica que se están tomando medidas para conseguir espacios y viviendas municipales, para las capacidades de un pueblo como es Covarrubias y poder contar con un parque de viviendas; ya se ha mantenido algún contacto con el delegado territorial de la Junta, que se retomarán con el nuevo año. Aunque también apela a los vecinos para que saquen al mercado viviendas de su propiedad en alquiler o venta a precios asequibles para atraer nuevos vecinos.

Pero Millán Bermejo explica que la banda ancha no sólo será decisiva para que puedan arraigar nuevos vecinos, sino para los que los que están asentados no quieran irse, y fundamental para los hosteleros y el sector del turismo rural, que trabajan por Internet y lo necesitan para la reserva de sus establecimientos cada vez más on line.

Bermejo apunta que en estos momentos hay varios frentes abiertos, y se refiere también a la inclusión de Covarrubias en la plataforma ‘Vente a vivir a un pueblo’. Bermejo explica que se están recibiendo llamadas de toda España interesados en este proyecto de repoblación rural, y que posibilidad hay en la zona de emprender y sectores más interesantes, la principal inquietud de los interesados es saber qué salidas profesionales ofrece la villa, apunta el regidor, un convencido del valor añadido que ofrece la banda ancha para el futuro de Covarrubias.