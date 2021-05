Las tendencias de moda que marcarán este verano

Ahora que suben las temperaturas y el verano se acerca, comienza la cuenta atrás para hacer el cambio de armario. Con la mirada puesta en esta tarea, os descubrimos de la mano de Billionhands tres de las tendencias que marcarán la temporada estival según recoge Google News & Trends, la herramienta de búsqueda avanzada del navegador capaz de detectar y analizar qué es lo que se está googleando alrededor del mundo. Un repaso por los imprescindibles de los próximos meses y las tendencias de moda que triunfarán este verano.

1. Milennial Pink: ¡todo al rosa!

El verano llega cargado de vida y de colores alegres, entre los que destaca el rosa. Así lo anticiparon los desfiles SS 2021 y lo confirman las cifras: con más de 500 menciones y 50 noticias sobre el rosa en la moda el pasado mes de abril. Según el Pantone Color Institute, este se ha posicionado como el color del buen tiempo por inspirar originalidad y creatividad. Y más concretamente, destaca el Raspberry Sorbet, o sorbete de frambruesa en español.

2. Fishnet Alert: más croché y menos algodón

El croché o ganchillo le pide paso al algodón, el lino o la seda para convertirse en el tejido del verano, no solo en las calles sino también en las redes sociales. El triunfo de esta tendencia responde a su versatilidad, pudiendo servir para confeccionar cualquier prenda o accesorio, pero también al auge del movimiento DIY (Do It Yourself) durante el confinamiento. Con el estío, la artesanía y el saber hacer de las abuelas se pone en valor a través de biquinis, crop tops e incluso shopper bags.

3. Comfort Zone: bermudas de día y de noche

Las bermudas oversize por la rodilla son el nuevo pantalón corto. En un contexto en el que se impone la comodidad, esta prenda promete convertirse en un básico. Una vuelta de tuerca de los shorts, que ahora ganan en longitud y estilo.

Concretamente, hay 4 maneras de llevar las bermudas como una insider: en clave de segunda piel, como parte de un traje de dos piezas, articulando un look monocolor o adhiriéndose a la tendencia safari urbano'