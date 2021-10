El PSCyL asume el "liderazgo" de las políticas rurales

La vicesecretaria general del PSCyL, Virginia Barcones, aseguró hoy que los socialistas de Castilla y León asumen en el 40 Congreso Federal del PSOE el "liderazgo" de las políticas municipales del partido para hacer avanzar al mundo rural, lograr el equilibrio entre población y territorio y hacer frente al reto demográfico.

"Avanzamos, avanzamos en las políticas de proximidad, avanzamos en el mundo rural y por supuesto avanzamos de forma decidida con acciones y con hechos para combatir la despoblación", afirmó Virginia Barcones minutos antes de iniciarse el trabajo en comisión en el 'cónclave' socialista, donde se encarga del capítulo 'España municipal. Mundo rural'.

Barcones explicó que las propuestas de la ponencia marco en el ámbito de la política municipal y desarrollo rural siguen la "estela" marcada este viernes por el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, quien intervino en una mesa sobre despoblación con el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Los socialistas de castilla y León de la mano de Luis Tudanca nos hemos situado en el liderazgo de las políticas del PSOE de toda España en política municipal", destacó Barcones, que añadió que esto supone hablar de "política de proximidad, de la máxima cercanía en la solución de los problemas de los vecinos". "Es importantísimo avanzar, fortalecer ese proyecto de lo local para dar una mejor gestión, para dar una mejor servicio, para optimizar todos esos recursos de proximidad en beneficio de nuestros vecinos", dijo.

Al respecto, la 'número dos' del PSCyL sostuvo que los socialistas de la Comunidad, que tiene más de un cuarto de las entidades locales de toda España, asume el "liderazgo" para avanzar en las políticas de proximidad y desarrollo rural. Además, subrayó que el PSOE ha situado en la prioridad política la lucha contra la despoblación.

"El liderazgo no de palabra, que también, pero sobre todo de acción. La acción de un gobierno comprometido con revertir la gravísima situación demográfica, porque al final no hay un equilibrio entre población y territorio", afirmó Virginia Barcones.

La soriana señaló que este problema lo conocen bien en Castilla y León, porque explicó que "desgraciadamente las políticas del PP a lo largo de 35 años" han situado a la Comunidad como la autonomía que "más población pierde y donde los jóvenes no pueden desarrollar su proyecto vital, no porque no quieran, sino por que no pueden por las políticas aplicadas por el PP".

En el otro lado de la balanza, destacó Virginia Barcones, está el Gobierno socialista que destacó está implementando medidas con los fondos de reconstrucción y las 130 medidas para que de una vez por todas volver a equilibrar población y territorio y que las zonas que sufren la despoblación vuelvan a tener "presente y, sobre todo, futuro".