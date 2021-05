El liderato pasa por sumar en Tordesillas

La Arandina juega hoy su partido más complejo del segundo sector del campeonato. El equipo ribereño se mide esta tarde en Las Salinas al Atlético Tordesillas (17.00 h.), en un duelo en el que prácticamente no se juega nada -el conjunto blanquiazul se encuentra ya clasificado para el play off de ascenso-, pero en el que no se permitirá bajar los brazos porque, como han reconocido tanto su técnico, el arandino Álex Izquierdo, como uno de los jugadores, el extremo navarro Carlos Sagüés, «dejarse llevar ahora fruto de la clasificación, podría influir de forma negativa» en la posterior fase de eliminatorias.

En ese sentido, no obstante, cabe destacar que la entidad de El Montecillo está de suerte. Y lo está porque, pese a tener que enfrentarse a un rival que se encuentra ubicado en penúltima posición en la tabla, hay que señalar que el Tordesillas tiene aún remotas posibilidades matemáticas de alcanzar el play off. Un hecho éste que motivará a los pupilos de Chuchi Macón sobre el campo, pero que, sobre todo, obligará a llevar un ritmo alto de juego al combinado arandino para tratar de igualar así a su adversario.

Además, y al margen de los simples números, recordar también que existen varias deudas deportivas aún pendientes entre ambos equipos: como que Las Salinas sea un campo que se resiste a la Arandina desde hace más de una década, o que el cuadro vallisoletano fuese quien se llevara los tres puntos de El Montecillo en el duelo de ida.

Es decir, pequeños ‘debes’ individuales que uno y otro conjunto tratarán de inclinar a su favor y que motivarán, más si cabe, tanto al propio Sagüés, en este caso, como al resto de sus compañeros para buscar el triunfo. Primero por pura ambición, puesto que «lo que queremos es intentar quedar lo más arriba posible», ha indicado. Segundo, porque como ha asumido también, «al final el fútbol se mueve mucho por dinámicas, y ahora mismo nosotros tenemos una muy buena».

Un punto por el que los ribereños tratarán de dar continuidad así a las prestaciones vistas las últimas semanas para intentar romper el maleficio turresillano y garantizar su liderato final (buscarán el triunfo aunque les sirve el empate), pero para el que tendrán que redoblar esfuerzos a tenor de las bajas con las que la plantilla arandina se presentará en feudo vallisoletano. Y es que, a la consabida ausencia de ‘Pesca’ por lesión, el grupo deberá unir la de Álex Díez (resentido de un tobillo durante la semana, por lo que no forzará), y la de Junyent (de permiso por asuntos personales).