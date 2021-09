Cultura exige un trámite para la Concepción hecho en julio

La rehabilitación del Hospital de la Concepción, una actuación que dotará de nuevos espacios a la Universidad y de un Archivo Histórico a la ciudad, sigue sin dar un paso en firme. El Ministerio de Cultura no ha convocado todavía el concurso para la redacción del proyecto de ejecución al estar pendiente de «obtener la cesión del derecho de uso de la parcela», un trámite que se zanjó en julio cuando tanto el Consejo de Gobierno de la UBU como el Pleno del Ayuntamiento rubricaron el convenio remitido por el Estado que detallaba la propuesta de cesión de espacios en el inmueble histórico y de la parcela para levantar el nuevo edificio para el archivo.

Al menos esta es la razón o excusa que ha dado el Gobierno central a los senadores del PP Javier Lacalle y Cristina Ayala en una respuesta parlamentaria remitida esta semana. De este modo, la cesión ya estaría hecha aunque, según indicaron fuentes de Cultura a este periódico a finales de julio, tenía que ser aceptada por la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda para poder hacer inversiones en el edificio. Dos meses parecen un tiempo suficiente para dar ese paso, máxime al tratarse de la misma administración. «Primero nos dicen hace unos meses que no se daba ningún paso al no estar firmado el convenio de cesión, se firma en julio por todas las partes y ahora dicen que no han obtenido la cesión del derecho de uso de la parcela destinada a Archivo Histórico y por eso no licitan el proyecto. Esto es surrealista, se ha pasado el verano y no se ha movido un papel. Lo único que está haciendo el Ministerio de Cultura es dilatar el proyecto en tiempo para no invertir ni un euro» indicó el senador Javier Lacalle.

(Más información en la edición impresa de hoy de Diario de Burgos)