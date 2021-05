Investigan 10 delitos de desobediencia a normas anticovid

Las restricciones que en estos 14 meses de pandemia han impuesto las Administraciones para combatir el coronavirus no ha dado lugar a demasiadas diligencias de investigación por delitos vinculados al incumplimiento de las normas. La Fiscalía de Burgos solo ha contabilizado una decena de ilícitos penales en los que ha tenido que intervenir, la mayoría de ellos relacionados con desobediencias graves a los agentes de la autoridad. Ya en el mes de junio el Ministerio Público convocó una junta de fiscales precisamente para fijar los criterios que iban a regir en su intervención en las infracciones por no respetar el confinamiento, no llevar mascarilla, saltarse las prohibiciones de movilidad, etc, pues estas conductas «no son fáciles de tipificar», reconoce la fiscal jefe en funciones, Mercedes Bujanda.

En el seno de esa reunión se sentaron las bases para iniciar la investigación penal y se acordó que debía limitarse a casos muy concretos de resistencia grave a policías y guardias civiles y a supuestos en que los autores fueran reincidentes. Fue esa la consigna que se trasladó también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: que informaran de aquellas intervenciones en las que los infractores desobedecieran y se enfrentaran a los agentes o bien en las que estuvieran implicadas personas a las que ya hubieran sorprendido en más de una falta.

De todas las denuncias que la Comisaría, la Benemérita y las policías locales remitieron a la Fiscalía de Burgos, finalmente se abrieron diligencias de investigación en diez casos que han acabado en los juzgados y darán lugar, si los autores son considerados culpables, a las consiguientes condenas.

Dependiendo de la gravedad de los hechos, así son las penas. La legislación establece que serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses (seis euros al día), quienes se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el caso de los que ‘solo’ faltan al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.

Esa decena de delitos no representa una cifra demasiado elevada, pero es verdad que se doblan las desobediencias que anualmente suele investigar la Fiscalía de Burgos, que se sitúan en la decena, según confirma la propia Bujanda.

Al final, las normas que se incumplen no dejan de ser restricciones en el ámbito administrativo, en el que el derecho penal no debe intervenir. Por tanto, la Fiscalía adopta la misma línea de actuación que con la Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo. Así, la tenencia de poca cantidad de droga o de un arma blanca no constituyen ningún delito. Pero si en el momento en que un policía lleva a cabo un decomiso de unos gramos de hachís o de una navaja se produce un altercado, el agente detiene a los autores por desobedecer y resistirse.